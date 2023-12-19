Детей пермских участников СВО будут кормить бесплатно в школах и техникумах

19 декабря 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Ранее бесплатное питание было только у учащихся 1-4 классов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский оперштаб по вопросам СВО принял несколько решений по поддержке участников спецоперации и их семей. В частности, власти обеспечат бесплатным питанием всех детей участников СВО, которые учатся в школах, техникумах и колледжах. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Дмитрий Махонин. «Значительно увеличиваем число детей участников спецоперации, которые обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Теперь бесплатно питаться смогут учащиеся 5-11 классов школ (для 1-4 классов питание уже было бесплатным), студенты техникумов и колледжей, чьи отцы являются участниками СВО или погибли при исполнении долга», — написал Махонин. Для заключивших контракт теперь будут предоставлять бесплатное проживание и трехразовое питание на время ожидания отправки в зону СВО. Обычно ожидание составляет около двух дней. Помимо этого власти решили дополнительно выделить средства на закупку оборудования и техники для пермских батальонов.

Пермский оперштаб по вопросам СВО принял несколько решений по поддержке участников спецоперации и их семей. В частности, власти обеспечат бесплатным питанием всех детей участников СВО, которые учатся в школах, техникумах и колледжах. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Дмитрий Махонин. «Значительно увеличиваем число детей участников спецоперации, которые обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Теперь бесплатно питаться смогут учащиеся 5-11 классов школ (для 1-4 классов питание уже было бесплатным), студенты техникумов и колледжей, чьи отцы являются участниками СВО или погибли при исполнении долга», — написал Махонин. Для заключивших контракт теперь будут предоставлять бесплатное проживание и трехразовое питание на время ожидания отправки в зону СВО. Обычно ожидание составляет около двух дней. Помимо этого власти решили дополнительно выделить средства на закупку оборудования и техники для пермских батальонов.