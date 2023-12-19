Детей пермских участников СВО будут кормить бесплатно в школах и техникумах

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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Ранее бесплатное питание было только у учащихся 1-4 классов Фото:

Пермский оперштаб по вопросам СВО принял несколько решений по поддержке участников спецоперации и их семей. В частности, власти обеспечат бесплатным питанием всех детей участников СВО, которые учатся в школах, техникумах и колледжах. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Дмитрий Махонин.

«Значительно увеличиваем число детей участников спецоперации, которые обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Теперь бесплатно питаться смогут учащиеся 5-11 классов школ (для 1-4 классов питание уже было бесплатным), студенты техникумов и колледжей, чьи отцы являются участниками СВО или погибли при исполнении долга», — написал Махонин.

Для заключивших контракт теперь будут предоставлять бесплатное проживание и трехразовое питание на время ожидания отправки в зону СВО. Обычно ожидание составляет около двух дней. Помимо этого власти решили дополнительно выделить средства на закупку оборудования и техники для пермских батальонов.

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Пермский оперштаб по вопросам СВО принял несколько решений по поддержке участников спецоперации и их семей. В частности, власти обеспечат бесплатным питанием всех детей участников СВО, которые учатся в школах, техникумах и колледжах. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Дмитрий Махонин. «Значительно увеличиваем число детей участников спецоперации, которые обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Теперь бесплатно питаться смогут учащиеся 5-11 классов школ (для 1-4 классов питание уже было бесплатным), студенты техникумов и колледжей, чьи отцы являются участниками СВО или погибли при исполнении долга», — написал Махонин. Для заключивших контракт теперь будут предоставлять бесплатное проживание и трехразовое питание на время ожидания отправки в зону СВО. Обычно ожидание составляет около двух дней. Помимо этого власти решили дополнительно выделить средства на закупку оборудования и техники для пермских батальонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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