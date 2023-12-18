В Кургане назвали причину снижения заболеваемости вирусными инфекциями

В Курганской области на 35% снизился темп заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Это связано с сильными морозами и дистанционным обучением школьников, пояснили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«На 50-й неделе 2023 года (с 11.12 по 17.12) заболеваемость, вызванная респираторными вирусами, снизилась. Темп снижения как в областном центре, так и в целом по региону составил более 35%. Снижение связано с сильными морозами, стоявшими в этот период, и дистанционным обучением школьников, их разобщением», — указано в сообщении ведомства.
Вместе с тем, показатель заболеваемости в регионе составил 64,3 на 10 тысяч населения. Зарегистрированы пять лабораторно подтвержденных случаев так называемого гонконгского гриппа — А (H3N2). За счет средств федерального бюджета против гриппа прививку получили 50,2% жителей области. Эпидемиологи напоминают, что при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу, нельзя заниматься самолечением.
URA.RU писало, что в Курганской области наблюдается период роста заболеваемости коклюшем. За январь—октябрь 2023 года показатель заболеваемости коклюшем составил 6,70 на 100 тысяч населения.
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