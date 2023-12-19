Пермский санаторий заплатит 169 тысяч рублей за упавший на машину снег

19 декабря 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Сначала пермячке не хотели выплачивать компенсацию за поврежденное авто Фото: Алексей Гущин © URA.RU Санаторий «Демидково» в Пермском крае заплатит 169 тысяч рублей за поврежденное авто посетительницы. На машину пермячки упал снег, оставив вмятины на крыше, капоте и повредив лобовое стекло, сообщает пресс-служба краевого суда в своем telegram-канале. «Оставлено без изменения решение Добрянского суда о взыскании с ООО Санаторий „Демидково“ в пользу собственницы автомобиля 169 500 рублей. В феврале на ее иномарку упал снег, сильно повредив машину», — сообщает telegram-канал. Женщина приехала с семьей в SPA-центр санатория и по совету охранника поставила авто рядом с корпусом, где были припаркованы другие машины и не было никаких запрещающих знаков. Через несколько минут на ее авто упало большое количество снега, о чем сообщили владелице. Пермячка обратилась к руководству санатория, чтобы возместить ущерб, но ей отказали. Тогда она обратилась в суд.

Санаторий «Демидково» в Пермском крае заплатит 169 тысяч рублей за поврежденное авто посетительницы. На машину пермячки упал снег, оставив вмятины на крыше, капоте и повредив лобовое стекло, сообщает пресс-служба краевого суда в своем telegram-канале. «Оставлено без изменения решение Добрянского суда о взыскании с ООО Санаторий „Демидково“ в пользу собственницы автомобиля 169 500 рублей. В феврале на ее иномарку упал снег, сильно повредив машину», — сообщает telegram-канал. Женщина приехала с семьей в SPA-центр санатория и по совету охранника поставила авто рядом с корпусом, где были припаркованы другие машины и не было никаких запрещающих знаков. Через несколько минут на ее авто упало большое количество снега, о чем сообщили владелице. Пермячка обратилась к руководству санатория, чтобы возместить ущерб, но ей отказали. Тогда она обратилась в суд.