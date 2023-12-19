Уроки труда станут обязательными в школах с 1 сентября 2024 года

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Уроки труда станут обязательными в школьной программе Фото:

Начиная с 1 сентября 2024 года, уроки труда станут обязательными для всех российских школ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Уроки труда в российских школах станут обязательными», — говорится в тексте документа. Отмечается, что данный предмет войдет в обязательную программу наравне с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины». Закон подписан президентом России.

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Начиная с 1 сентября 2024 года, уроки труда станут обязательными для всех российских школ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Уроки труда в российских школах станут обязательными», — говорится в тексте документа. Отмечается, что данный предмет войдет в обязательную программу наравне с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины». Закон подписан президентом России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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