Общество Образование Уроки труда станут обязательными в школах с 1 сентября 2024 года 19 декабря 2023 в 15:35 Размер текста - 17 + Уроки труда станут обязательными в школьной программе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начиная с 1 сентября 2024 года, уроки труда станут обязательными для всех российских школ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Уроки труда в российских школах станут обязательными», — говорится в тексте документа. Отмечается, что данный предмет войдет в обязательную программу наравне с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины». Закон подписан президентом России. Начиная с 1 сентября 2024 года, уроки труда станут обязательными для всех российских школ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Уроки труда в российских школах станут обязательными», — говорится в тексте документа. Отмечается, что данный предмет войдет в обязательную программу наравне с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины». Закон подписан президентом России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям