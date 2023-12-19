Уроки труда станут обязательными в школах с 1 сентября 2024 года

Начиная с 1 сентября 2024 года, уроки труда станут обязательными для всех российских школ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«Уроки труда в российских школах станут обязательными», — говорится в тексте документа. Отмечается, что данный предмет войдет в обязательную программу наравне с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины». Закон подписан президентом России.
Начиная с 1 сентября 2024 года, уроки труда станут обязательными для всех российских школ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Уроки труда в российских школах станут обязательными», — говорится в тексте документа. Отмечается, что данный предмет войдет в обязательную программу наравне с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины». Закон подписан президентом России.