Губернатор Вадим Шумков встретился с экспертом Госдумы по туризму Геннадием Шаталовым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эксперт Госдумы по туризму Геннадий Шаталов встретился с главой Курганской области Вадимом Шумковым в ходе Губернаторских чтений. Об этом сообщается в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Геннадий Васильевич Шаталов эксперт в сфере событийного туризма. Выглядит сам как человек-событие. В порядке инновации проводим сегодня Совет по туризму с переходом в Губернаторские чтения», — написал Шумков.

Глава региона отметил, что за последние три года в Курганской области реализовано 83 инвестпроекта. В рамках них создано несколько сотен новых рабочих мест. На данный момент реализуется 70 проектов, еще 44 в планах. Шумков отметил, что в качестве господдержки ежегодно выделяется свыше 60 миллионов рублей на проекты в отрасли туризма.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в несколько раз выросло число туристов. Об этом заявлял губернатор Вадим Шумков. В регионе ремонтируются музеи, памятники истории и архитектуры. Также приводятся в порядок санатории и строится новый отель в центре Кургана.

Губернатор Вадим Шумков встретился с экспертом Госдумы по туризму Геннадием Шаталовым Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/8449

Геннадий Шаталов является экспертом по событийному туризму Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/8449