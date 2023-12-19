Эксперт Госдумы по туризму Шаталов встретился с губернатором Шумковым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков встретился с экспертом Госдумы по туризму Геннадием Шаталовым Фото:

Эксперт Госдумы по туризму Геннадий Шаталов встретился с главой Курганской области Вадимом Шумковым в ходе Губернаторских чтений. Об этом сообщается в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Геннадий Васильевич Шаталов эксперт в сфере событийного туризма. Выглядит сам как человек-событие. В порядке инновации проводим сегодня Совет по туризму с переходом в Губернаторские чтения», — написал Шумков.

Глава региона отметил, что за последние три года в Курганской области реализовано 83 инвестпроекта. В рамках них создано несколько сотен новых рабочих мест. На данный момент реализуется 70 проектов, еще 44 в планах. Шумков отметил, что в качестве господдержки ежегодно выделяется свыше 60 миллионов рублей на проекты в отрасли туризма.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в несколько раз выросло число туристов. Об этом заявлял губернатор Вадим Шумков. В регионе ремонтируются музеи, памятники истории и архитектуры. Также приводятся в порядок санатории и строится новый отель в центре Кургана.

Губернатор Вадим Шумков встретился с экспертом Госдумы по туризму Геннадием Шаталовым
Губернатор Вадим Шумков встретился с экспертом Госдумы по туризму Геннадием Шаталовым
Фото:
Геннадий Шаталов является экспертом по событийному туризму
Геннадий Шаталов является экспертом по событийному туризму
Фото:
Встреча главы региона и эксперта Госдумы прошло в рамках Губернаторских чтений в Кургане
Встреча главы региона и эксперта Госдумы прошло в рамках Губернаторских чтений в Кургане
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эксперт Госдумы по туризму Геннадий Шаталов встретился с главой Курганской области Вадимом Шумковым в ходе Губернаторских чтений. Об этом сообщается в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Геннадий Васильевич Шаталов эксперт в сфере событийного туризма. Выглядит сам как человек-событие. В порядке инновации проводим сегодня Совет по туризму с переходом в Губернаторские чтения», — написал Шумков. Глава региона отметил, что за последние три года в Курганской области реализовано 83 инвестпроекта. В рамках них создано несколько сотен новых рабочих мест. На данный момент реализуется 70 проектов, еще 44 в планах. Шумков отметил, что в качестве господдержки ежегодно выделяется свыше 60 миллионов рублей на проекты в отрасли туризма. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в несколько раз выросло число туристов. Об этом заявлял губернатор Вадим Шумков. В регионе ремонтируются музеи, памятники истории и архитектуры. Также приводятся в порядок санатории и строится новый отель в центре Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...