Курганский губернатор заявил, что в регионе в несколько раз выросло число туристов

26 апреля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Шумков поблагодарил всех, кто помогает развивать туризм в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о росте туристического потока в регионе. Об этом глава области сообщил в своем telegram-канале. «Региональный турпоток за последние годы вырос в несколько раз. А это все новые рабочие места, точки роста экономики и повышение комфортности региона», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что правительство Курганской области оказывает финансовую поддержку инвестиционным проектам в сфере туризма от местных предпринимателей. На данный момент ремонтируются музеи региона, а также памятники истории и архитектуры. Губернатор пояснил, что приводятся в порядок три крупных санатория области. В центре Кургана, по словам Шумкова, строится новый отель. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор похвалил чиновников, которые пожертвовали деньги на строительство детской инклюзивной площадки. Сотрудникам органов власти удалось собрать около миллиона рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о росте туристического потока в регионе. Об этом глава области сообщил в своем telegram-канале. «Региональный турпоток за последние годы вырос в несколько раз. А это все новые рабочие места, точки роста экономики и повышение комфортности региона», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что правительство Курганской области оказывает финансовую поддержку инвестиционным проектам в сфере туризма от местных предпринимателей. На данный момент ремонтируются музеи региона, а также памятники истории и архитектуры. Губернатор пояснил, что приводятся в порядок три крупных санатория области. В центре Кургана, по словам Шумкова, строится новый отель. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор похвалил чиновников, которые пожертвовали деньги на строительство детской инклюзивной площадки. Сотрудникам органов власти удалось собрать около миллиона рублей.