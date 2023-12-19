В Екатеринбурге навсегда закрывают легендарный паб James

В Екатеринбурге паб James переделают в новый ресторан

19 декабря 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

James работал с 2007 года, но, по мнению владельцев, его формат устарел Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Легендарный паб James, который пользуется популярностью у депутатов, звезд и известных людей Екатеринбурга, закрывается на реконструкцию, а на его месте появится новый ресторан. В связи с этим владельцы решили устроить распродажу предметов интерьера и мебели. Например, можно будет купить большую барную стойку с витражами «Тиффани» или британские диваны. Об этом URA.RU рассказали представители заведения. «До конца декабря 2023 года горожане могут купить предметы интерьера, мебель, картины, светильники и даже знаменитую барную стойку паба James. Сам же легендарный паб с 1 января закрывается на реконструкцию», — объяснили в заведении. Как пояснил владелец паба Олег Флеганов, James будет менять концепцию, которая уже устарела. «Спустя 16 лет работы паба, было принято решение переформатировать заведение под современный и актуальный ресторан», — заявил Флеганов. Последним рабочим днем станет 31 декабря, уже в январе здесь начнется ремонт, а весь персонал James будет переориентирован на работу над другим проектом. Какого рода будет новый ресторан на месте James, пока не разглашается.

Легендарный паб James, который пользуется популярностью у депутатов, звезд и известных людей Екатеринбурга, закрывается на реконструкцию, а на его месте появится новый ресторан. В связи с этим владельцы решили устроить распродажу предметов интерьера и мебели. Например, можно будет купить большую барную стойку с витражами «Тиффани» или британские диваны. Об этом URA.RU рассказали представители заведения. «До конца декабря 2023 года горожане могут купить предметы интерьера, мебель, картины, светильники и даже знаменитую барную стойку паба James. Сам же легендарный паб с 1 января закрывается на реконструкцию», — объяснили в заведении. Как пояснил владелец паба Олег Флеганов, James будет менять концепцию, которая уже устарела. «Спустя 16 лет работы паба, было принято решение переформатировать заведение под современный и актуальный ресторан», — заявил Флеганов. Последним рабочим днем станет 31 декабря, уже в январе здесь начнется ремонт, а весь персонал James будет переориентирован на работу над другим проектом. Какого рода будет новый ресторан на месте James, пока не разглашается.