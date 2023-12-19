В Екатеринбурге навсегда закрывают легендарный паб James

В Екатеринбурге паб James переделают в новый ресторан
© Служба новостей «URA.RU»
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В ресторан с детьми. Екатеринбург, паб, james
James работал с 2007 года, но, по мнению владельцев, его формат устарел Фото:

Легендарный паб James, который пользуется популярностью у депутатов, звезд и известных людей Екатеринбурга, закрывается на реконструкцию, а на его месте появится новый ресторан. В связи с этим владельцы решили устроить распродажу предметов интерьера и мебели. Например, можно будет купить большую барную стойку с витражами «Тиффани» или британские диваны. Об этом URA.RU рассказали представители заведения.

«До конца декабря 2023 года горожане могут купить предметы интерьера, мебель, картины, светильники и даже знаменитую барную стойку паба James. Сам же легендарный паб с 1 января закрывается на реконструкцию», — объяснили в заведении.

Как пояснил владелец паба Олег Флеганов, James будет менять концепцию, которая уже устарела. «Спустя 16 лет работы паба, было принято решение переформатировать заведение под современный и актуальный ресторан», — заявил Флеганов. Последним рабочим днем станет 31 декабря, уже в январе здесь начнется ремонт, а весь персонал James будет переориентирован на работу над другим проектом. Какого рода будет новый ресторан на месте James, пока не разглашается.

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Легендарный паб James, который пользуется популярностью у депутатов, звезд и известных людей Екатеринбурга, закрывается на реконструкцию, а на его месте появится новый ресторан. В связи с этим владельцы решили устроить распродажу предметов интерьера и мебели. Например, можно будет купить большую барную стойку с витражами «Тиффани» или британские диваны. Об этом URA.RU рассказали представители заведения. «До конца декабря 2023 года горожане могут купить предметы интерьера, мебель, картины, светильники и даже знаменитую барную стойку паба James. Сам же легендарный паб с 1 января закрывается на реконструкцию», — объяснили в заведении. Как пояснил владелец паба Олег Флеганов, James будет менять концепцию, которая уже устарела. «Спустя 16 лет работы паба, было принято решение переформатировать заведение под современный и актуальный ресторан», — заявил Флеганов. Последним рабочим днем станет 31 декабря, уже в январе здесь начнется ремонт, а весь персонал James будет переориентирован на работу над другим проектом. Какого рода будет новый ресторан на месте James, пока не разглашается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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