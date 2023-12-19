В Тюмени открыли круглосуточный бесплатный каток

19 декабря 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Каток у моста Влюбленных круглосуточно ждет посетителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Круглосуточный ледовый каток у моста Влюбленных в Тюмени начал свою работу, прокат коньков также открыт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Каток у моста Влюбленных открыт! Все необходимые работы завершены. Как и в прошлые годы, эта ледовая площадка будет открыта круглосуточно, за исключением ежедневных технологических перерывов и дней, когда температура воздуха будет подниматься выше -5», — рассказали в мэрии. Лед будет закрываться на обслуживание с 9:00 до 11:00, и с 15:00 до 17:00. В остальное время он доступен для катания, вход на него свободный. Желающие могут взять коньки в пункте проката.

Круглосуточный ледовый каток у моста Влюбленных в Тюмени начал свою работу, прокат коньков также открыт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Каток у моста Влюбленных открыт! Все необходимые работы завершены. Как и в прошлые годы, эта ледовая площадка будет открыта круглосуточно, за исключением ежедневных технологических перерывов и дней, когда температура воздуха будет подниматься выше -5», — рассказали в мэрии. Лед будет закрываться на обслуживание с 9:00 до 11:00, и с 15:00 до 17:00. В остальное время он доступен для катания, вход на него свободный. Желающие могут взять коньки в пункте проката.