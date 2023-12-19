В Тюмени открыли круглосуточный бесплатный каток

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Каток у моста Влюбленных круглосуточно ждет посетителей Фото:

Круглосуточный ледовый каток у моста Влюбленных в Тюмени начал свою работу, прокат коньков также открыт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Каток у моста Влюбленных открыт! Все необходимые работы завершены. Как и в прошлые годы, эта ледовая площадка будет открыта круглосуточно, за исключением ежедневных технологических перерывов и дней, когда температура воздуха будет подниматься выше -5», — рассказали в мэрии.

Лед будет закрываться на обслуживание с 9:00 до 11:00, и с 15:00 до 17:00. В остальное время он доступен для катания, вход на него свободный. Желающие могут взять коньки в пункте проката.

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Круглосуточный ледовый каток у моста Влюбленных в Тюмени начал свою работу, прокат коньков также открыт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Каток у моста Влюбленных открыт! Все необходимые работы завершены. Как и в прошлые годы, эта ледовая площадка будет открыта круглосуточно, за исключением ежедневных технологических перерывов и дней, когда температура воздуха будет подниматься выше -5», — рассказали в мэрии. Лед будет закрываться на обслуживание с 9:00 до 11:00, и с 15:00 до 17:00. В остальное время он доступен для катания, вход на него свободный. Желающие могут взять коньки в пункте проката.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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