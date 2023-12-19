Студентам челябинского вуза на выпускном выдают погоны и военный билет

Вместе с дипломом студенты могут получить воинское звание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Студенты Южно-Уральского госуниверситета во время учебы могут получить воинское звание лейтенанта, сержанта или рядового. Об этом 19 декабря в рамках эфира «Радио КП» заявил заместитель начальника Военно-учебного центра ЮУрГУ Константин Крикунов.

«В настоящее время в вузе ведется подготовка по 18 специальностям в интересах главного бронетанкового управления и главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны, главных управлений связи и охраны государственной тайны, а также службы беспилотной авиации ВКС. Готовят офицеров запаса, сержантов и рядовых запаса», — сообщил Крикунов.

Получить военно-учетную специальность параллельно с основной имеют возможность студенты всех специальностей вуза, прошедшие отбор. Порядок отбора определяется Министерством обороны. При этом права выбора военно-учетной специальности у студента практически нет, потому что она сопряжена с подготовкой по основной специальности. По словам самих студентов, военная подготовка никоим образом не мешает обучению по основной программе.

По окончании университета тем выпускникам, кто прошел обучение в Военно-учебном центре вуза, присваивается воинское звание. Затем они зачисляются в запас. Призыву на срочную службу они не подлежат, но любой из них может поступить на военную службу по контракту. По словам Крикунова, многие так делают, и руководство вуза получает немало положительных отзывов о выпускниках от руководства воинских частей и подразделений силовых ведомств, где они служат.