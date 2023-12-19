Курганские педагоги высказались о законе, лишившем учеников телефонов

В Кургане не все поддержали закон, лишивший учеников телефонов

19 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Педагоги гадают, как будет реализован законна практике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские педагоги отреагировали на федеральный закон о запрете пользования школьниками телефонов на уроках, который подписал президент Владимир Путин. Многие учителя одобряют проект, однако есть и противники такого запрета. Мнением курганцы поделились с URA.RU. «Мне запрет на использование сотовых телефонов во время урока нравится. Гаджет отвлекает от работы учеников. Они только сосредоточатся, теряются от световой вспышки, вибрации. А после звонка они берут телефон в руки и на перемене могут позвонить родителям, посмотреть свое видео, снять тик ток. Я за!», — говорит учитель одной из школ Кургана. Учитель школы №11 Кургана Нина Чернова отметила, что говорить о пользе или вреде принятого закона рано. «Каким образом закон будет реализовываться? Кто будет добиваться исполнения от детей? Снова учителя, на которых повесили еще одну обязанность. Для меня телефоны вообще никогда не были проблемой. Я свои требования озвучиваю и выполняю, и у детей отбивается все желание сидеть играть или переписываться на уроках. А вот что делает ребенок на перемене: играет, фотографируется, снимает „тиктоки“ — это его дело. Если родители научили грамотно использовать гаджеты и фильтровать контент — проблемы не будет. Если не научили, то никакой запрет не поможет. На мой взгляд, депутаты смотрят не в том направлении: необходимо повышать культуру поведения в целом», — отметила Чернова. Детский омбудсмен Алена Лопатина назвала запрет взвешенным и правильным решением, направленным на лучшее усвоение учебного материала. «Дети не умеют самостоятельно регулировать использование гаджетов. Зачастую телефоны мешают работе на уроке как самому ребенку, так и всем классу. Считаю, что использование телефонов допустимо, когда этого требует учебный процесс. Телефоны никто не отбирает в школе. Это правило должно быть разумно применено. Использование телефонов во время перемены и других внешкольных мероприятий, думаю, что не повредить детям», — отметила она. Председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов считает, что запретом проблему успеваемости не решить. «Возможно, некоторые дети будут меньше отвлекаться, но проблему это не решит. Многие дети сейчас используют телефоны в учебных целях, ищут ответы, информацию. Детей нужно учить пользоваться интернетом, искусственным интеллектом, чтобы быть конкурентноспособными. А мы делаем шаг назад, лишаем их телефона, как полезной вещи. Нужно использовать прогресс в учебных целях, а не пытаться от него отгородиться», — сказал он. Мама курганского семиклассника рассказала, что инициативная группа родителей ранее предпринимала попытку организовать учебный процесс без телефонов. «Но тогда она не была поддержана большинством. Вероятно, родители не хотели вступать в конфликт со своими детьми. Но теперь запрет на телефон введен законодательно. Это хорошо. Потому что дети не будут отвлекаться и, будем надеяться, станут лучше учиться», — сказала она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские педагоги отреагировали на федеральный закон о запрете пользования школьниками телефонов на уроках, который подписал президент Владимир Путин. Многие учителя одобряют проект, однако есть и противники такого запрета. Мнением курганцы поделились с URA.RU. «Мне запрет на использование сотовых телефонов во время урока нравится. Гаджет отвлекает от работы учеников. Они только сосредоточатся, теряются от световой вспышки, вибрации. А после звонка они берут телефон в руки и на перемене могут позвонить родителям, посмотреть свое видео, снять тик ток. Я за!», — говорит учитель одной из школ Кургана. Учитель школы №11 Кургана Нина Чернова отметила, что говорить о пользе или вреде принятого закона рано. «Каким образом закон будет реализовываться? Кто будет добиваться исполнения от детей? Снова учителя, на которых повесили еще одну обязанность. Для меня телефоны вообще никогда не были проблемой. Я свои требования озвучиваю и выполняю, и у детей отбивается все желание сидеть играть или переписываться на уроках. А вот что делает ребенок на перемене: играет, фотографируется, снимает „тиктоки“ — это его дело. Если родители научили грамотно использовать гаджеты и фильтровать контент — проблемы не будет. Если не научили, то никакой запрет не поможет. На мой взгляд, депутаты смотрят не в том направлении: необходимо повышать культуру поведения в целом», — отметила Чернова. Детский омбудсмен Алена Лопатина назвала запрет взвешенным и правильным решением, направленным на лучшее усвоение учебного материала. «Дети не умеют самостоятельно регулировать использование гаджетов. Зачастую телефоны мешают работе на уроке как самому ребенку, так и всем классу. Считаю, что использование телефонов допустимо, когда этого требует учебный процесс. Телефоны никто не отбирает в школе. Это правило должно быть разумно применено. Использование телефонов во время перемены и других внешкольных мероприятий, думаю, что не повредить детям», — отметила она. Председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов считает, что запретом проблему успеваемости не решить. «Возможно, некоторые дети будут меньше отвлекаться, но проблему это не решит. Многие дети сейчас используют телефоны в учебных целях, ищут ответы, информацию. Детей нужно учить пользоваться интернетом, искусственным интеллектом, чтобы быть конкурентноспособными. А мы делаем шаг назад, лишаем их телефона, как полезной вещи. Нужно использовать прогресс в учебных целях, а не пытаться от него отгородиться», — сказал он. Мама курганского семиклассника рассказала, что инициативная группа родителей ранее предпринимала попытку организовать учебный процесс без телефонов. «Но тогда она не была поддержана большинством. Вероятно, родители не хотели вступать в конфликт со своими детьми. Но теперь запрет на телефон введен законодательно. Это хорошо. Потому что дети не будут отвлекаться и, будем надеяться, станут лучше учиться», — сказала она.