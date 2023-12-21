Суд разрешил администрации Кургана не платить горожанину, у которого сгорел дом

22 декабря 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Курганцу, у которого сгорела дача, отказали в выплатах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Администрация Кургана добилась отмены решения о выплате денежных средств горожанину, чей дом сгорел в 2022 году в дачном поселке Малиновка. Данные об этом появились в системе ГАС «Правосудие». «Право на получение материальной помощи в размере 100 000 руб. в связи с утратой садового дома, расположенного по адресу: г. Курган, садоводческое товарищество „Малиновка“, уч. <…>, в размере 50000 руб. в связи с утратой имущества первой необходимости, вследствие природного пожара, произошедшего 28.04.2022 <…> отменить», — информирует сайт курганского облсуда. В заявлении о выплатах владельцу домика отказали. Мужчина потерял дом и имущество во время пожара весной 2022 года. У него было два участка рядом друг с другом. На одном был построен дом, который он не успел оформить должным образом. После пожара он получил выплату в размере 10 тысяч и подал иск к властям о наложении обязанности оказания материальной помощи. Суд первой инстанции постановил выплатить курганцу 100 тысяч за дом и 50 тысяч за имущество. Постановление оспорила администрация города, заявившая, что «права на получение финансовой помощи истец не имеет, поскольку не был зарегистрирован по месту жительства в помещении». Также факт наличия домика не подтверждается регистрационными документами. Выплаты полагаются лишь горожанам, у которых сгорело единственное жилье с предметами первой необходимости. В апелляционном заседании было установлено, что у горожанина есть место регистрации и проживания. Поскольку сгоревший дачный домик не являлся имуществом первой необходимости, то в выплатах было отказано. Ранее URA.RU сообщало, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб местной жительницы, потерявшей дом в пожаре. Одинокая женщина с дочерью не смогла купить жилье на сумму предоставленного ей властями сертификата и обратилась в приемную следкома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Кургана добилась отмены решения о выплате денежных средств горожанину, чей дом сгорел в 2022 году в дачном поселке Малиновка. Данные об этом появились в системе ГАС «Правосудие». «Право на получение материальной помощи в размере 100 000 руб. в связи с утратой садового дома, расположенного по адресу: г. Курган, садоводческое товарищество „Малиновка“, уч. <…>, в размере 50000 руб. в связи с утратой имущества первой необходимости, вследствие природного пожара, произошедшего 28.04.2022 <…> отменить», — информирует сайт курганского облсуда. В заявлении о выплатах владельцу домика отказали. Мужчина потерял дом и имущество во время пожара весной 2022 года. У него было два участка рядом друг с другом. На одном был построен дом, который он не успел оформить должным образом. После пожара он получил выплату в размере 10 тысяч и подал иск к властям о наложении обязанности оказания материальной помощи. Суд первой инстанции постановил выплатить курганцу 100 тысяч за дом и 50 тысяч за имущество. Постановление оспорила администрация города, заявившая, что «права на получение финансовой помощи истец не имеет, поскольку не был зарегистрирован по месту жительства в помещении». Также факт наличия домика не подтверждается регистрационными документами. Выплаты полагаются лишь горожанам, у которых сгорело единственное жилье с предметами первой необходимости. В апелляционном заседании было установлено, что у горожанина есть место регистрации и проживания. Поскольку сгоревший дачный домик не являлся имуществом первой необходимости, то в выплатах было отказано. Ранее URA.RU сообщало, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб местной жительницы, потерявшей дом в пожаре. Одинокая женщина с дочерью не смогла купить жилье на сумму предоставленного ей властями сертификата и обратилась в приемную следкома.