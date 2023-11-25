Бастрыкин взял на личный контроль жалобу курганской матери, потерявшей жилье из-за пожара

Бастрыкин проконтролирует жалобу погорельца из Кургана

26 ноября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Бастрыкин проверит жалобу одинокой матери из Кургана Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проконтролировать жалобу одинокой матери из Кургана, которая осталась без жилья из-за пожара. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области в Telegram. «К Председателю СК России в его приемную „ВКонтакте“ вновь обратилась одинокая мать из Кургана. В мае текущего года дом, в котором она проживала с 14-летней дочерью, сгорел в результате пожара. Семье предоставлен жилищный сертификат, размер которого не позволяет приобрести другое жилье», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным ведомства, обращения матери в различные инстанции результатов не принесли. Бастрыкин уже поручал подготовить доклад по данной жалобе руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко. По данным СК, ведется расследование уголовного дела по факту нарушения жилищных прав погорельца из Кургана.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проконтролировать жалобу одинокой матери из Кургана, которая осталась без жилья из-за пожара. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области в Telegram. «К Председателю СК России в его приемную „ВКонтакте“ вновь обратилась одинокая мать из Кургана. В мае текущего года дом, в котором она проживала с 14-летней дочерью, сгорел в результате пожара. Семье предоставлен жилищный сертификат, размер которого не позволяет приобрести другое жилье», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным ведомства, обращения матери в различные инстанции результатов не принесли. Бастрыкин уже поручал подготовить доклад по данной жалобе руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко. По данным СК, ведется расследование уголовного дела по факту нарушения жилищных прав погорельца из Кургана.