В пермском профсоюзе педагогов отреагировали на запрет использования телефонов на уроках

Пермский профсоюз педагогов поддержал закон о запрете телефонов на уроках

19 декабря 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Зоя Галайда отмечает, что телефоны отвлекают школьников во время уровок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Педагоги не должны подходить жестко к вопросу запрета использования школьниками мобильных телефонов на уроках. Такое мнение в беседе с URA.RU высказала председатель Пермского профсоюза работников образования Зоя Галайда, комментируя закон о запрете гаджетов во время занятий. Она поддержала закон, отметив, что на уроках школьники «смотрят в телефонах какие-то ролики, а не решают вопросы по учебе». «Я поддерживаю такое решение, но, думаю, что закон должен быть гибким. Есть такие учебные занятия, когда телефон нужен. И потом, должна быть продумана сама процедура. Педагог не должен стоять и отнимать у ребенка телефон, как „цербер“. Агрессия со стороны детей может потом распространиться на учителя. Должна быть продумана и ответственность родителей за этот вопрос. Придя в школу, ребенок должен отложить телефон в определенное место, и брать его во время занятия только с разрешения учителя, если того требует содержание предмета», — сказала Галайда. Галайда также добавила, что учитель «всегда задумывается о последствиях для психики ребенка», поэтому в вопросе запрета гаджетов на уроках должны учитываться интересы всех сторон. 19 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования мобильных телефонов школьниками на уроках. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Педагоги не должны подходить жестко к вопросу запрета использования школьниками мобильных телефонов на уроках. Такое мнение в беседе с URA.RU высказала председатель Пермского профсоюза работников образования Зоя Галайда, комментируя закон о запрете гаджетов во время занятий. Она поддержала закон, отметив, что на уроках школьники «смотрят в телефонах какие-то ролики, а не решают вопросы по учебе». «Я поддерживаю такое решение, но, думаю, что закон должен быть гибким. Есть такие учебные занятия, когда телефон нужен. И потом, должна быть продумана сама процедура. Педагог не должен стоять и отнимать у ребенка телефон, как „цербер“. Агрессия со стороны детей может потом распространиться на учителя. Должна быть продумана и ответственность родителей за этот вопрос. Придя в школу, ребенок должен отложить телефон в определенное место, и брать его во время занятия только с разрешения учителя, если того требует содержание предмета», — сказала Галайда. Галайда также добавила, что учитель «всегда задумывается о последствиях для психики ребенка», поэтому в вопросе запрета гаджетов на уроках должны учитываться интересы всех сторон. 19 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования мобильных телефонов школьниками на уроках. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.