Под Тюменью построят новую психбольницу

В поселке Винзили Тюменского района построят стационар психиатрической больницы. Соответствующий тендер на проектирование и возведение объекта размещен на сайте госзакупок. Общая цена контракта — почти 260 млн рублей.
«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство стационарного отделения ГБУЗ ТО ‚Областная клиническая психиатрическая больница‘“. Начальная цена — 259 204 661 рублей», — говорится на сайте госзакупок.
Новый корпус расположится на том же земельном участке, где сейчас находится психоневрологический диспансер в Винзилях. В здании будут кабинеты врачей, палаты для пациентов, кабинеты ЛФК, процедурные, тренажерный зал, физиотерапевтический кабинет и прочие помещения.
Строительство больницы должно начаться в октябре 2024 года, А все работы подрядчик завершит к 10 марта 2026 года.
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