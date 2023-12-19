Под Тюменью построят новую психбольницу

В тюменском поселке Винзили за 260 млн рублей возведут стационар психбольницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
К весне 2026 года для больных построят новое здание Фото:

В поселке Винзили Тюменского района построят стационар психиатрической больницы. Соответствующий тендер на проектирование и возведение объекта размещен на сайте госзакупок. Общая цена контракта — почти 260 млн рублей.

«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство стационарного отделения ГБУЗ ТО ‚Областная клиническая психиатрическая больница‘“. Начальная цена — 259 204 661 рублей», — говорится на сайте госзакупок.

Новый корпус расположится на том же земельном участке, где сейчас находится психоневрологический диспансер в Винзилях. В здании будут кабинеты врачей, палаты для пациентов, кабинеты ЛФК, процедурные, тренажерный зал, физиотерапевтический кабинет и прочие помещения.

Строительство больницы должно начаться в октябре 2024 года, А все работы подрядчик завершит к 10 марта 2026 года.

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В поселке Винзили Тюменского района построят стационар психиатрической больницы. Соответствующий тендер на проектирование и возведение объекта размещен на сайте госзакупок. Общая цена контракта — почти 260 млн рублей. «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство стационарного отделения ГБУЗ ТО ‚Областная клиническая психиатрическая больница‘“. Начальная цена — 259 204 661 рублей», — говорится на сайте госзакупок. Новый корпус расположится на том же земельном участке, где сейчас находится психоневрологический диспансер в Винзилях. В здании будут кабинеты врачей, палаты для пациентов, кабинеты ЛФК, процедурные, тренажерный зал, физиотерапевтический кабинет и прочие помещения. Строительство больницы должно начаться в октябре 2024 года, А все работы подрядчик завершит к 10 марта 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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