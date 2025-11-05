В тюменской деревне обнаружили очаг бешенства
Карантин ввели с 5 ноября
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В деревне Грачи Тюменской области с 5 ноября введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«В деревне Грачи введен карантин по бешенству животных. В неблагополучном по данному заболеванию поселению запрещается проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных, вывоз и отлов зверей», — рассказали в инфоцентре.
Ранее URA.RU писало, что на части территории Казанского округа с 29 октября введен карантин по бешенству. Там также запретили часть мероприятий, связанных со скоплением зверей.
