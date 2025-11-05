Логотип РИА URA.RU
Общество

В тюменской деревне обнаружили очаг бешенства

В деревне Грачи Тюменской области ввели карантин по бешенству
05 ноября 2025 в 17:36
Карантин ввели с 5 ноября

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В деревне Грачи Тюменской области с 5 ноября введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В деревне Грачи введен карантин по бешенству животных. В неблагополучном по данному заболеванию поселению запрещается проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных, вывоз и отлов зверей», — рассказали в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что на части территории Казанского округа с 29 октября введен карантин по бешенству. Там также запретили часть мероприятий, связанных со скоплением зверей.

