В тюменской деревне обнаружили очаг бешенства

В деревне Грачи Тюменской области с 5 ноября введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В деревне Грачи введен карантин по бешенству животных. В неблагополучном по данному заболеванию поселению запрещается проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных, вывоз и отлов зверей», — рассказали в инфоцентре.