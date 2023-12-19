Мошенники обманывают пенсионеров из ХМАО, обещая вымышленную выплату от Путина

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Мошенники придумывают новые способы выманивать личные данные у югорчан Фото:

Мошенники звонят пенсионерам, живущим в Югре, чтобы сверить документы для получения социальной выплаты, якобы утвержденной президентом Владимиром Путиным. Благодаря такой схеме аферисты получают доступ к личным данным доверчивых югорчан. Житель Нижневартовска рассказал журналисту URA.RU о том, как мошенники пытались обмануть его пожилую родственницу.

«Позвонили бабушке, представились работниками социальной службы. Сказали, что необходимо уточнить данные СНИЛСа для перечисления выплаты от Путина. Говорят, мол, у них ошибка и они не могут отправить деньги. Назвала им цифры», — рассказал вартовчанин. После этого «сотрудники соцслужбы» попросили назвать номер и серию паспорта, чтобы их «сверить». Именно в этот момент женщина опомнилась и вовремя прервала разговор с мошенниками.

В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту объяснили, что подобная схема существует давно. Однако мошенники следят за актуальными событиями, что помогает им эффективнее втираться в доверие югорчанам. При этом за последнюю неделю ни одного заявления об обмане таким способом в полицию не поступало.

Ранее URA.RU писало о том, что мошенники обманом получают доступ к личным данным жителей Югры через портал «Госуслуги», затем оформляют кредиты или переводят деньги со счетов граждан. Подобные случаи обмана в регионе регистрируются почти каждую неделю.

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Мошенники звонят пенсионерам, живущим в Югре, чтобы сверить документы для получения социальной выплаты, якобы утвержденной президентом Владимиром Путиным. Благодаря такой схеме аферисты получают доступ к личным данным доверчивых югорчан. Житель Нижневартовска рассказал журналисту URA.RU о том, как мошенники пытались обмануть его пожилую родственницу. «Позвонили бабушке, представились работниками социальной службы. Сказали, что необходимо уточнить данные СНИЛСа для перечисления выплаты от Путина. Говорят, мол, у них ошибка и они не могут отправить деньги. Назвала им цифры», — рассказал вартовчанин. После этого «сотрудники соцслужбы» попросили назвать номер и серию паспорта, чтобы их «сверить». Именно в этот момент женщина опомнилась и вовремя прервала разговор с мошенниками. В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту объяснили, что подобная схема существует давно. Однако мошенники следят за актуальными событиями, что помогает им эффективнее втираться в доверие югорчанам. При этом за последнюю неделю ни одного заявления об обмане таким способом в полицию не поступало. Ранее URA.RU писало о том, что мошенники обманом получают доступ к личным данным жителей Югры через портал «Госуслуги», затем оформляют кредиты или переводят деньги со счетов граждан. Подобные случаи обмана в регионе регистрируются почти каждую неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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