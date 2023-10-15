15 октября 2023

Мошенники через доступ к «Госуслугам» оформляют кредиты на жителей ХМАО

Аферисты получают доступ к «Госуслугам» жителей под видом сотового оператора
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Госуслуги. Тюмень, смартфон, госуслуги, смартфон в руке
В Югре новые случаи мошенничества через Госуслуги регистрируются почти ежедневно Фото:

Мошенники обманом получают доступ к личным данным жителей Югры через портал «Госуслуги», затем оформляют кредиты или переводят деньги со счетов граждан. О набирающей популярность схеме «развода» корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе окружного УМВД.

«Эта схема используется достаточно часто. Сначала мошенники звонят человеку под видом сотового оператора, говорят о необходимости актуализировать данные, или переоформить договор. Затем присылают код для входа в Госуслуги, преподнося его как код для подтверждения данных мобильной связи», — пояснили в пресс-службе полиции.

Если человек сразу не осознал, что «Госуслуги» взломаны, то злоумышленник легко сможет через онлайн-банк вывести средства на другой счет или оформить и опустошить кредитную карту. Особенно это актуально, если у обманутого пользователя нет личного кабинета в банке, ведь в таком случае увеличивается время реагирования. По данным силового ведомства, заявления от югорчан о подобных случаях обмана поступают в дежурную часть практически ежедневно.

Ранее URA.RU писало о новой мошеннической схеме, благодаря которой бизнесмены Нижневартовска (ХМАО) терпят серьезные убытки. Аферисты подделывают чек о покупке сертификата на определенную услугу, а затем требуют возврат средств.

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Мошенники обманом получают доступ к личным данным жителей Югры через портал «Госуслуги», затем оформляют кредиты или переводят деньги со счетов граждан. О набирающей популярность схеме «развода» корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе окружного УМВД. «Эта схема используется достаточно часто. Сначала мошенники звонят человеку под видом сотового оператора, говорят о необходимости актуализировать данные, или переоформить договор. Затем присылают код для входа в Госуслуги, преподнося его как код для подтверждения данных мобильной связи», — пояснили в пресс-службе полиции. Если человек сразу не осознал, что «Госуслуги» взломаны, то злоумышленник легко сможет через онлайн-банк вывести средства на другой счет или оформить и опустошить кредитную карту. Особенно это актуально, если у обманутого пользователя нет личного кабинета в банке, ведь в таком случае увеличивается время реагирования. По данным силового ведомства, заявления от югорчан о подобных случаях обмана поступают в дежурную часть практически ежедневно. Ранее URA.RU писало о новой мошеннической схеме, благодаря которой бизнесмены Нижневартовска (ХМАО) терпят серьезные убытки. Аферисты подделывают чек о покупке сертификата на определенную услугу, а затем требуют возврат средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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