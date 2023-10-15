Мошенники через доступ к «Госуслугам» оформляют кредиты на жителей ХМАО

Аферисты получают доступ к «Госуслугам» жителей под видом сотового оператора

16 октября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

В Югре новые случаи мошенничества через Госуслуги регистрируются почти ежедневно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мошенники обманом получают доступ к личным данным жителей Югры через портал «Госуслуги», затем оформляют кредиты или переводят деньги со счетов граждан. О набирающей популярность схеме «развода» корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе окружного УМВД. «Эта схема используется достаточно часто. Сначала мошенники звонят человеку под видом сотового оператора, говорят о необходимости актуализировать данные, или переоформить договор. Затем присылают код для входа в Госуслуги, преподнося его как код для подтверждения данных мобильной связи», — пояснили в пресс-службе полиции. Если человек сразу не осознал, что «Госуслуги» взломаны, то злоумышленник легко сможет через онлайн-банк вывести средства на другой счет или оформить и опустошить кредитную карту. Особенно это актуально, если у обманутого пользователя нет личного кабинета в банке, ведь в таком случае увеличивается время реагирования. По данным силового ведомства, заявления от югорчан о подобных случаях обмана поступают в дежурную часть практически ежедневно. Ранее URA.RU писало о новой мошеннической схеме, благодаря которой бизнесмены Нижневартовска (ХМАО) терпят серьезные убытки. Аферисты подделывают чек о покупке сертификата на определенную услугу, а затем требуют возврат средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники обманом получают доступ к личным данным жителей Югры через портал «Госуслуги», затем оформляют кредиты или переводят деньги со счетов граждан. О набирающей популярность схеме «развода» корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе окружного УМВД. «Эта схема используется достаточно часто. Сначала мошенники звонят человеку под видом сотового оператора, говорят о необходимости актуализировать данные, или переоформить договор. Затем присылают код для входа в Госуслуги, преподнося его как код для подтверждения данных мобильной связи», — пояснили в пресс-службе полиции. Если человек сразу не осознал, что «Госуслуги» взломаны, то злоумышленник легко сможет через онлайн-банк вывести средства на другой счет или оформить и опустошить кредитную карту. Особенно это актуально, если у обманутого пользователя нет личного кабинета в банке, ведь в таком случае увеличивается время реагирования. По данным силового ведомства, заявления от югорчан о подобных случаях обмана поступают в дежурную часть практически ежедневно. Ранее URA.RU писало о новой мошеннической схеме, благодаря которой бизнесмены Нижневартовска (ХМАО) терпят серьезные убытки. Аферисты подделывают чек о покупке сертификата на определенную услугу, а затем требуют возврат средств.