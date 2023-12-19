Курганскую область за год посетило около 800 тысяч туристов

19 декабря 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

В Курганской области увеличился турпоток на 14% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области побывало порядка 800 тысяч туристов, что на 14% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В 2023 году регион посетили около 800 тысяч человек — туристический поток в сравнении с прошлым годом вырос на 14%. Проведено 36 событийных мероприятий. В том числе фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле», фестиваль «Купала», фестивали «Едем на Савин», «От Востока до Запада» и «Симфониада», — сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на Управление культуры. В качестве продвижения бренда Курганской области в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге открыто 75 сувенирных лавок. Благодаря поддержке губернатора Вадима Шумкова в регионе активно развивается курортный туризм. В частности, модернизация коснулась трех главных санаториев «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» и «Лесники». Большая презентация туристического потенциала Курганской области проходит на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков встретился экспертом Госдумы по туризму Геннадием Шаталовым, который посетил Курган. По словам эксперта, в городе его порадовала иллюминация и как устроено казачье подворье.

В Курганской области побывало порядка 800 тысяч туристов, что на 14% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В 2023 году регион посетили около 800 тысяч человек — туристический поток в сравнении с прошлым годом вырос на 14%. Проведено 36 событийных мероприятий. В том числе фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле», фестиваль «Купала», фестивали «Едем на Савин», «От Востока до Запада» и «Симфониада», — сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на Управление культуры. В качестве продвижения бренда Курганской области в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге открыто 75 сувенирных лавок. Благодаря поддержке губернатора Вадима Шумкова в регионе активно развивается курортный туризм. В частности, модернизация коснулась трех главных санаториев «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» и «Лесники». Большая презентация туристического потенциала Курганской области проходит на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков встретился экспертом Госдумы по туризму Геннадием Шаталовым, который посетил Курган. По словам эксперта, в городе его порадовала иллюминация и как устроено казачье подворье.