Полпред Якушев поздравил екатеринбургское суворовское училище с юбилеем

19 декабря 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Якушев оценил вклад преподавателей училища в воспитание молодежи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил преподавателей и воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища с юбилеем образовательного учреждения, которому 19 декабря исполнилось 80 лет. Об этом URA.RU рассказали представители полпреда. «Благодарю преподавательский состав училища и его руководителей за бесценный вклад в воспитание молодежи. Вы не только даете знания и знакомите с азами военной науки. Вы учите ребят быть честными и ответственными. Преодолевать сложности и идти к поставленным целям», — заявил Якушев. Он подчеркнул, что многие выпускники после окончания училища становятся опытными офицерами и получают высокие звания. Например, есть один Герой Советского Союза и 12 Героев России (восемь из них — посмертно). Кроме этого, вчерашние кадеты получают ученые степени и показывают себя как отличные деятели наук, отметил полпред.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил преподавателей и воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища с юбилеем образовательного учреждения, которому 19 декабря исполнилось 80 лет. Об этом URA.RU рассказали представители полпреда. «Благодарю преподавательский состав училища и его руководителей за бесценный вклад в воспитание молодежи. Вы не только даете знания и знакомите с азами военной науки. Вы учите ребят быть честными и ответственными. Преодолевать сложности и идти к поставленным целям», — заявил Якушев. Он подчеркнул, что многие выпускники после окончания училища становятся опытными офицерами и получают высокие звания. Например, есть один Герой Советского Союза и 12 Героев России (восемь из них — посмертно). Кроме этого, вчерашние кадеты получают ученые степени и показывают себя как отличные деятели наук, отметил полпред.