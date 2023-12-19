Полпред Якушев поздравил екатеринбургское суворовское училище с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Полпреда УрФО в офис СКБ-Контур. Екатеринбург, якушев владимир
Якушев оценил вклад преподавателей училища в воспитание молодежи Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил преподавателей и воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища с юбилеем образовательного учреждения, которому 19 декабря исполнилось 80 лет. Об этом URA.RU рассказали представители полпреда.

«Благодарю преподавательский состав училища и его руководителей за бесценный вклад в воспитание молодежи. Вы не только даете знания и знакомите с азами военной науки. Вы учите ребят быть честными и ответственными. Преодолевать сложности и идти к поставленным целям», — заявил Якушев.

Он подчеркнул, что многие выпускники после окончания училища становятся опытными офицерами и получают высокие звания. Например, есть один Герой Советского Союза и 12 Героев России (восемь из них — посмертно). Кроме этого, вчерашние кадеты получают ученые степени и показывают себя как отличные деятели наук, отметил полпред.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил преподавателей и воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища с юбилеем образовательного учреждения, которому 19 декабря исполнилось 80 лет. Об этом URA.RU рассказали представители полпреда. «Благодарю преподавательский состав училища и его руководителей за бесценный вклад в воспитание молодежи. Вы не только даете знания и знакомите с азами военной науки. Вы учите ребят быть честными и ответственными. Преодолевать сложности и идти к поставленным целям», — заявил Якушев. Он подчеркнул, что многие выпускники после окончания училища становятся опытными офицерами и получают высокие звания. Например, есть один Герой Советского Союза и 12 Героев России (восемь из них — посмертно). Кроме этого, вчерашние кадеты получают ученые степени и показывают себя как отличные деятели наук, отметил полпред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...