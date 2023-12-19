Shot: в Краснодаре прогремели взрывы. Видео

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Над Краснодаром прогремело несколько взрывов, пишет Shot Фото:

В Краснодаре произошли взрывы. Хлопки были слышны во многих районах города. Об этом сообщают жители столицы Краснодарского края.

«Жители Краснодара сообщают о громких взрывах над городом» — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что, согласно свидетельствам очевидцев, было слышно несколько громких хлопков. Взрывы слышали жители пяти районов, включая Красноармейский, Губернский, Музыкальный, а также СНТ «Первенец Кубани». На данный момент нет официальной информации или комментариев по этому поводу, передает telegram-канал.

Обновлено в 19:38 по мск:

Громкие звуки, которые услышали жители, являются следствием преодоления звукового барьера самолетом. Об этом сообщила пресс-служба муниципального центра управления города в Telegram.

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В Краснодаре произошли взрывы. Хлопки были слышны во многих районах города. Об этом сообщают жители столицы Краснодарского края. «Жители Краснодара сообщают о громких взрывах над городом» — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что, согласно свидетельствам очевидцев, было слышно несколько громких хлопков. Взрывы слышали жители пяти районов, включая Красноармейский, Губернский, Музыкальный, а также СНТ «Первенец Кубани». На данный момент нет официальной информации или комментариев по этому поводу, передает telegram-канал. Обновлено в 19:38 по мск: Громкие звуки, которые услышали жители, являются следствием преодоления звукового барьера самолетом. Об этом сообщила пресс-служба муниципального центра управления города в Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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