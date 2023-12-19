Shot: в Краснодаре прогремели взрывы. Видео

19 декабря 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Над Краснодаром прогремело несколько взрывов, пишет Shot Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Краснодаре произошли взрывы. Хлопки были слышны во многих районах города. Об этом сообщают жители столицы Краснодарского края. «Жители Краснодара сообщают о громких взрывах над городом» — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что, согласно свидетельствам очевидцев, было слышно несколько громких хлопков. Взрывы слышали жители пяти районов, включая Красноармейский, Губернский, Музыкальный, а также СНТ «Первенец Кубани». На данный момент нет официальной информации или комментариев по этому поводу, передает telegram-канал. Обновлено в 19:38 по мск: Громкие звуки, которые услышали жители, являются следствием преодоления звукового барьера самолетом. Об этом сообщила пресс-служба муниципального центра управления города в Telegram.

В Краснодаре произошли взрывы. Хлопки были слышны во многих районах города. Об этом сообщают жители столицы Краснодарского края. «Жители Краснодара сообщают о громких взрывах над городом» — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что, согласно свидетельствам очевидцев, было слышно несколько громких хлопков. Взрывы слышали жители пяти районов, включая Красноармейский, Губернский, Музыкальный, а также СНТ «Первенец Кубани». На данный момент нет официальной информации или комментариев по этому поводу, передает telegram-канал. Обновлено в 19:38 по мск: Громкие звуки, которые услышали жители, являются следствием преодоления звукового барьера самолетом. Об этом сообщила пресс-служба муниципального центра управления города в Telegram.