СК возбудил уголовное дело после взрыва в частном доме под Пермью

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Дело возбуждено по факту травмирования маленького ребенка Фото:

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП, которое произошло в частном доме в поселке Растягаево. Около 10 утра в доме взорвался газовый баллон. В результате случившегося пострадали пятеро детей и двое взрослых.

«Уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас проводится комплекс следственных действий», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Вся семья, находившаяся в доме, получила ожоги различной степени тяжести, они доставлены в больницу. Известно, что газовый баллон, из которого произошла утечка, глава семейства устанавливал самостоятельно.

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Следователи возбудили уголовное дело после ЧП, которое произошло в частном доме в поселке Растягаево. Около 10 утра в доме взорвался газовый баллон. В результате случившегося пострадали пятеро детей и двое взрослых. «Уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас проводится комплекс следственных действий», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Вся семья, находившаяся в доме, получила ожоги различной степени тяжести, они доставлены в больницу. Известно, что газовый баллон, из которого произошла утечка, глава семейства устанавливал самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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