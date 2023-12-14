СК возбудил уголовное дело после взрыва в частном доме под Пермью

Дело возбуждено по факту травмирования маленького ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП, которое произошло в частном доме в поселке Растягаево. Около 10 утра в доме взорвался газовый баллон. В результате случившегося пострадали пятеро детей и двое взрослых.

«Уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас проводится комплекс следственных действий», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Вся семья, находившаяся в доме, получила ожоги различной степени тяжести, они доставлены в больницу. Известно, что газовый баллон, из которого произошла утечка, глава семейства устанавливал самостоятельно.