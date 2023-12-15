15 декабря 2023

Пермская полиция устроила проверку после взрыва петарды в рейсовом автобусе

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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, пазик, автобус, маршрутка, паз, проверка документов
Инцидент с петардой в автобусе взят на контроль пермскими силовиками Фото:

В Перми полицейские организовали проверку после инцидента со взрывом петарды в рейсовом автобусе. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону.

«В отдел полиции <…> поступила информация о попавшей в автобус днем 15 декабря петарде. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — рассказали в ведомстве.

По словам пассажиров, большое пиротехническое изделие в автобус №36 подкинул неизвестный гражданин. Инцидент произошел на остановке Динамо. Дальше Дворца спорта «Орленок» автобус не поехал.

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В Перми полицейские организовали проверку после инцидента со взрывом петарды в рейсовом автобусе. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону. «В отдел полиции <…> поступила информация о попавшей в автобус днем 15 декабря петарде. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — рассказали в ведомстве. По словам пассажиров, большое пиротехническое изделие в автобус №36 подкинул неизвестный гражданин. Инцидент произошел на остановке Динамо. Дальше Дворца спорта «Орленок» автобус не поехал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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