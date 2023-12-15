Пермская полиция устроила проверку после взрыва петарды в рейсовом автобусе

16 декабря 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Инцидент с петардой в автобусе взят на контроль пермскими силовиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми полицейские организовали проверку после инцидента со взрывом петарды в рейсовом автобусе. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону. «В отдел полиции <…> поступила информация о попавшей в автобус днем 15 декабря петарде. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — рассказали в ведомстве. По словам пассажиров, большое пиротехническое изделие в автобус №36 подкинул неизвестный гражданин. Инцидент произошел на остановке Динамо. Дальше Дворца спорта «Орленок» автобус не поехал.

В Перми полицейские организовали проверку после инцидента со взрывом петарды в рейсовом автобусе. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону. «В отдел полиции <…> поступила информация о попавшей в автобус днем 15 декабря петарде. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — рассказали в ведомстве. По словам пассажиров, большое пиротехническое изделие в автобус №36 подкинул неизвестный гражданин. Инцидент произошел на остановке Динамо. Дальше Дворца спорта «Орленок» автобус не поехал.