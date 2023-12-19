Зеленский объяснил провал контрнаступления ВСУ

Зеленский: отсутствие поддержки с воздуха привело к провалу контрнаступления

19 декабря 2023 в 21:49 Размер текста - 17 +

Отсутствие контроля над небом повлияло на успех контрнаступления ВСУ, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одной из причин неудачного контрнаступления ВСУ стало отсутствие поддержки действий армии со стороны авиации. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции. «Отсутствие контроля неба — это имело влияние на контрнаступление в 2023 году», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Он добавил, что недостаточное количество соответствующего вооружения также оказало значительное влияние на провал военной операции Киева. Ранее стало известно, что украинское командование недооценило российскую линию обороны на территории Украины, созданную бывшим командующим группировкой войск в зоне Северо-Восточной Операции Сергеем Суровикиным. Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус. Он отметил, что украинское командование не осознавало глубину минных полей и сложность российской обороны, включая многочисленные линии и другие факторы.

Одной из причин неудачного контрнаступления ВСУ стало отсутствие поддержки действий армии со стороны авиации. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции. «Отсутствие контроля неба — это имело влияние на контрнаступление в 2023 году», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Он добавил, что недостаточное количество соответствующего вооружения также оказало значительное влияние на провал военной операции Киева. Ранее стало известно, что украинское командование недооценило российскую линию обороны на территории Украины, созданную бывшим командующим группировкой войск в зоне Северо-Восточной Операции Сергеем Суровикиным. Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус. Он отметил, что украинское командование не осознавало глубину минных полей и сложность российской обороны, включая многочисленные линии и другие факторы.