Экс-глава ЦРУ назвал главную причину провала контрнаступления ВСУ

Экс-глава ЦРУ Петрус: украинское командование недооценило «линию Суровикина»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Дэвид Петреус уверен, что никто на Украине недооценил «линию Суровикина» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование недооценило российскую линию обороны на Украине, выстроенную бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным (ее называют «линия Суровикина» — прим. URA.RU). Об этом заявил экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус.

«Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — сказал Дэвид Петреус на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины». Трансляция шла на youtube-канале Washington Post. Он отметил, что правильная тактика со стороны РФ, а также недостаток вооружения помешали Киеву достигнуть успеха во время контрнаступления.

«Линия Суровикина» — это многокилометровая линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов (под названием «зубья дракона» — прим. URA.RU). Также она включает в себя противотанковые рвы и многокилометровые минные поля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

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Украинское командование недооценило российскую линию обороны на Украине, выстроенную бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным (ее называют «линия Суровикина» — прим. URA.RU). Об этом заявил экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус. «Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — сказал Дэвид Петреус на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины». Трансляция шла на youtube-канале Washington Post. Он отметил, что правильная тактика со стороны РФ, а также недостаток вооружения помешали Киеву достигнуть успеха во время контрнаступления. «Линия Суровикина» — это многокилометровая линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов (под названием «зубья дракона» — прим. URA.RU). Также она включает в себя противотанковые рвы и многокилометровые минные поля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки прорвать линию обороны ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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