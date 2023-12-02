Экс-глава ЦРУ назвал главную причину провала контрнаступления ВСУ

Экс-глава ЦРУ Петрус: украинское командование недооценило «линию Суровикина»

02 декабря 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Дэвид Петреус уверен, что никто на Украине недооценил «линию Суровикина» Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское командование недооценило российскую линию обороны на Украине, выстроенную бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным (ее называют «линия Суровикина» — прим. URA.RU). Об этом заявил экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус. «Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — сказал Дэвид Петреус на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины». Трансляция шла на youtube-канале Washington Post. Он отметил, что правильная тактика со стороны РФ, а также недостаток вооружения помешали Киеву достигнуть успеха во время контрнаступления. «Линия Суровикина» — это многокилометровая линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов (под названием «зубья дракона» — прим. URA.RU). Также она включает в себя противотанковые рвы и многокилометровые минные поля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

Украинское командование недооценило российскую линию обороны на Украине, выстроенную бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным (ее называют «линия Суровикина» — прим. URA.RU). Об этом заявил экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус. «Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — сказал Дэвид Петреус на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины». Трансляция шла на youtube-канале Washington Post. Он отметил, что правильная тактика со стороны РФ, а также недостаток вооружения помешали Киеву достигнуть успеха во время контрнаступления. «Линия Суровикина» — это многокилометровая линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов (под названием «зубья дракона» — прим. URA.RU). Также она включает в себя противотанковые рвы и многокилометровые минные поля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки прорвать линию обороны ВС РФ.