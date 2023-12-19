Зеленский: нас не приглашают в НАТО

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Все обещания со стороны НАТО являются пустым звуком, заявил Владимир Зеленский Фото:

Украину не приглашают в НАТО, и все сигналы, которые касаются относительно этого вопроса, являются недостаточно конкретными. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время собственной пресс-конференции.

«Нас не приглашают в НАТО, все эти сигналы — бред, это что-то неконкретное», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Он добавил, что Украина не будет поддерживать ситуацию, в которой одна часть страны входит в НАТО, а другая, находящаяся под контролем России, остается вне альянса.

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Украину не приглашают в НАТО, и все сигналы, которые касаются относительно этого вопроса, являются недостаточно конкретными. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время собственной пресс-конференции. «Нас не приглашают в НАТО, все эти сигналы — бред, это что-то неконкретное», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Он добавил, что Украина не будет поддерживать ситуацию, в которой одна часть страны входит в НАТО, а другая, находящаяся под контролем России, остается вне альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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