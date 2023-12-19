Зеленский: нас не приглашают в НАТО

19 декабря 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Все обещания со стороны НАТО являются пустым звуком, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Украину не приглашают в НАТО, и все сигналы, которые касаются относительно этого вопроса, являются недостаточно конкретными. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время собственной пресс-конференции. «Нас не приглашают в НАТО, все эти сигналы — бред, это что-то неконкретное», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Он добавил, что Украина не будет поддерживать ситуацию, в которой одна часть страны входит в НАТО, а другая, находящаяся под контролем России, остается вне альянса.

Украину не приглашают в НАТО, и все сигналы, которые касаются относительно этого вопроса, являются недостаточно конкретными. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время собственной пресс-конференции. «Нас не приглашают в НАТО, все эти сигналы — бред, это что-то неконкретное», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Он добавил, что Украина не будет поддерживать ситуацию, в которой одна часть страны входит в НАТО, а другая, находящаяся под контролем России, остается вне альянса.