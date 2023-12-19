Зеленский: я не тряпка, я защищаю интересы государства

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Владимир Зеленский заявил, что он не тряпка Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не тряпка. Об этом он высказался во время пресс-конференции.

«Я не тряпка, я защищаю интересы государства во время военного конфликта», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV. Он добавил, что просил экс-правительство Польши вывезти транзитом украинскую сельхозпродукцию во время блокады, но Варшава не позволила этого.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не тряпка. Об этом он высказался во время пресс-конференции. «Я не тряпка, я защищаю интересы государства во время военного конфликта», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV. Он добавил, что просил экс-правительство Польши вывезти транзитом украинскую сельхозпродукцию во время блокады, но Варшава не позволила этого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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