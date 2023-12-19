Зеленский: я не тряпка, я защищаю интересы государства

19 декабря 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что он не тряпка Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не тряпка. Об этом он высказался во время пресс-конференции. «Я не тряпка, я защищаю интересы государства во время военного конфликта», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV. Он добавил, что просил экс-правительство Польши вывезти транзитом украинскую сельхозпродукцию во время блокады, но Варшава не позволила этого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не тряпка. Об этом он высказался во время пресс-конференции. «Я не тряпка, я защищаю интересы государства во время военного конфликта», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV. Он добавил, что просил экс-правительство Польши вывезти транзитом украинскую сельхозпродукцию во время блокады, но Варшава не позволила этого.