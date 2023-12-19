ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

20 декабря 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

ООН поддержала решение России по героизации нацизма Фото: wikipedia.org/White House Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В документе призывают государства предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, следует из информации на сайте международной организации. «Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма», — говорится в сообщении. Авторы документа осуждают ситуации, где была героизация и пропаганда нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков с нацистским подтекстом. Кроме того, государства призывали уничтожить расовую дискриминацию, в частности на законодательном уровне. Ранее резолюцию одобрил комитет третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН. За документ проголосовали 112 стран, а выступили против 52. Воздержались от голосования 14 стран, передает RT.

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В документе призывают государства предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, следует из информации на сайте международной организации. «Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма», — говорится в сообщении. Авторы документа осуждают ситуации, где была героизация и пропаганда нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков с нацистским подтекстом. Кроме того, государства призывали уничтожить расовую дискриминацию, в частности на законодательном уровне. Ранее резолюцию одобрил комитет третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН. За документ проголосовали 112 стран, а выступили против 52. Воздержались от голосования 14 стран, передает RT.