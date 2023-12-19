19 декабря 2023

ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
ООН поддержала решение России по героизации нацизма Фото:

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В документе призывают государства предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, следует из информации на сайте международной организации.

«Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма», — говорится в сообщении. Авторы документа осуждают ситуации, где была героизация и пропаганда нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков с нацистским подтекстом. Кроме того, государства призывали уничтожить расовую дискриминацию, в частности на законодательном уровне.

Ранее резолюцию одобрил комитет третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН. За документ проголосовали 112 стран, а выступили против 52. Воздержались от голосования 14 стран, передает RT.

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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В документе призывают государства предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, следует из информации на сайте международной организации. «Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма», — говорится в сообщении. Авторы документа осуждают ситуации, где была героизация и пропаганда нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков с нацистским подтекстом. Кроме того, государства призывали уничтожить расовую дискриминацию, в частности на законодательном уровне. Ранее резолюцию одобрил комитет третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН. За документ проголосовали 112 стран, а выступили против 52. Воздержались от голосования 14 стран, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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