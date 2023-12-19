Путин призвал пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в РФ

В РФ попытки дестабилизировать общественно-политическую жизнь со стороны западных спецслужб должны жестко пресекаться. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, поздравляя с Днем работников органов безопасности РФ.
«Должны жестко пресекаться попытки иностранных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее», — отметил Владимир Путин. Видеообращение главы государства по случаю Дня работника органов безопасности опубликовано
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