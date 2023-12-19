19 декабря 2023

Путин призвал пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в РФ

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Запада получит жесткий ответ в случае вмешательства в дела РФ, заявил Владимир Путин Фото:

В РФ попытки дестабилизировать общественно-политическую жизнь со стороны западных спецслужб должны жестко пресекаться. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, поздравляя с Днем работников органов безопасности РФ.

«Должны жестко пресекаться попытки иностранных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее», — отметил Владимир Путин. Видеообращение главы государства по случаю Дня работника органов безопасности опубликовано на сайте Кремля.

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В РФ попытки дестабилизировать общественно-политическую жизнь со стороны западных спецслужб должны жестко пресекаться. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, поздравляя с Днем работников органов безопасности РФ. «Должны жестко пресекаться попытки иностранных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее», — отметил Владимир Путин. Видеообращение главы государства по случаю Дня работника органов безопасности опубликовано на сайте Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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