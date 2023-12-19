Путин призвал пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в РФ

20 декабря 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Запада получит жесткий ответ в случае вмешательства в дела РФ, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В РФ попытки дестабилизировать общественно-политическую жизнь со стороны западных спецслужб должны жестко пресекаться. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, поздравляя с Днем работников органов безопасности РФ. «Должны жестко пресекаться попытки иностранных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее», — отметил Владимир Путин. Видеообращение главы государства по случаю Дня работника органов безопасности опубликовано на сайте Кремля.

В РФ попытки дестабилизировать общественно-политическую жизнь со стороны западных спецслужб должны жестко пресекаться. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, поздравляя с Днем работников органов безопасности РФ. «Должны жестко пресекаться попытки иностранных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее», — отметил Владимир Путин. Видеообращение главы государства по случаю Дня работника органов безопасности опубликовано на сайте Кремля.