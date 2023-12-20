Наследников участников СВО освободят от пошлины за недвижимость

Законопроект будет принят весной, считает Костенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство поддержало законопроект депутатов об освобождении членов семей погибших участников СВО от уплаты госпошлины за недвижимость. Информация об этом находится в заключении кабмина.

За полное освобождение от трат наследников выступили депутаты «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду». «Все законопроекты, которые касаются участников СВО и их семей, Госдума рассматривает в приоритетном порядке. Поэтому, думаю, что уже в весеннюю сессию эта инициатива будет принята», — передает издание «Известия» слова автора законопроекта, представителя фракции «Единой России» Натальи Костенко. В настоящее время наследникам приходится нести расходы на оплату госпошлины в органах Росреестра в размере двух тысяч рублей за каждую сделку с недвижимостью.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что новой льготой смогут воспользоваться родственники военнослужащих Минобороны, сотрудников Росгвардии и МВД, которые погибли при исполнении долга. Также в список попадут родственники тех, кто скончался после полученного на службе заболевания.

В Госдуме предложили ввести законопроект, устанавливающий скидку в 50% на оплату отопления частных домов для ветеранов боевых действий. По мнению депутата от партии ЛДПР Леонида Слуцкого, государство должно заботиться о ветеранах.