В России создали ударный комплекс оптической разведки «Гранат»

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Ударный комплекс предназначен для обнаружения целей и уничтожения противника дронами Фото:

Российские разработчики создали разведывательно-ударный комплекс «Гранат». Система предназначена для разведывательных миссий, поиска и ликвидации целей при помощи беспилотников. Об этом рассказали представители конструкторского бюро «Астрон».

«В компании создан и проходит испытания разведывательно-ударный комплекс „Гранат“. Теперь ретранслятор сигнала размещен на отдельном БПЛА. Это позволяет резко повысить возможности комплекса в условиях сложного рельефа местности, в городской застройке и так далее. Серьезно увеличена общая дальность работы комплекса», — сообщили сотрудники бюро в беседе с ТАСС.

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ранее, что в РФ идет разработка нового надводного ударного дрона, который будет гораздо дешевле западных аналогов. Он создается специально для борьбы с техникой НАТО и Украины в Черном море.

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Российские разработчики создали разведывательно-ударный комплекс «Гранат». Система предназначена для разведывательных миссий, поиска и ликвидации целей при помощи беспилотников. Об этом рассказали представители конструкторского бюро «Астрон». «В компании создан и проходит испытания разведывательно-ударный комплекс „Гранат“. Теперь ретранслятор сигнала размещен на отдельном БПЛА. Это позволяет резко повысить возможности комплекса в условиях сложного рельефа местности, в городской застройке и так далее. Серьезно увеличена общая дальность работы комплекса», — сообщили сотрудники бюро в беседе с ТАСС. Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ранее, что в РФ идет разработка нового надводного ударного дрона, который будет гораздо дешевле западных аналогов. Он создается специально для борьбы с техникой НАТО и Украины в Черном море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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