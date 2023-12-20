В России создали ударный комплекс оптической разведки «Гранат»

20 декабря 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Ударный комплекс предназначен для обнаружения целей и уничтожения противника дронами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские разработчики создали разведывательно-ударный комплекс «Гранат». Система предназначена для разведывательных миссий, поиска и ликвидации целей при помощи беспилотников. Об этом рассказали представители конструкторского бюро «Астрон». «В компании создан и проходит испытания разведывательно-ударный комплекс „Гранат“. Теперь ретранслятор сигнала размещен на отдельном БПЛА. Это позволяет резко повысить возможности комплекса в условиях сложного рельефа местности, в городской застройке и так далее. Серьезно увеличена общая дальность работы комплекса», — сообщили сотрудники бюро в беседе с ТАСС. Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ранее, что в РФ идет разработка нового надводного ударного дрона, который будет гораздо дешевле западных аналогов. Он создается специально для борьбы с техникой НАТО и Украины в Черном море.

Российские разработчики создали разведывательно-ударный комплекс «Гранат». Система предназначена для разведывательных миссий, поиска и ликвидации целей при помощи беспилотников. Об этом рассказали представители конструкторского бюро «Астрон». «В компании создан и проходит испытания разведывательно-ударный комплекс „Гранат“. Теперь ретранслятор сигнала размещен на отдельном БПЛА. Это позволяет резко повысить возможности комплекса в условиях сложного рельефа местности, в городской застройке и так далее. Серьезно увеличена общая дальность работы комплекса», — сообщили сотрудники бюро в беседе с ТАСС. Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ранее, что в РФ идет разработка нового надводного ударного дрона, который будет гораздо дешевле западных аналогов. Он создается специально для борьбы с техникой НАТО и Украины в Черном море.