В России создали ударный комплекс оптической разведки «Гранат»

Российские разработчики создали разведывательно-ударный комплекс «Гранат». Система предназначена для разведывательных миссий, поиска и ликвидации целей при помощи беспилотников. Об этом рассказали представители конструкторского бюро «Астрон».
«В компании создан и проходит испытания разведывательно-ударный комплекс „Гранат“. Теперь ретранслятор сигнала размещен на отдельном БПЛА. Это позволяет резко повысить возможности комплекса в условиях сложного рельефа местности, в городской застройке и так далее. Серьезно увеличена общая дальность работы комплекса», — сообщили сотрудники бюро в беседе с ТАСС.
Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ранее, что в РФ идет разработка нового надводного ударного дрона, который будет гораздо дешевле западных аналогов. Он создается специально для борьбы с техникой НАТО и Украины в Черном море.
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