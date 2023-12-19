В России создают мощный дрон для борьбы с Украиной и НАТО на море

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Дрон будет использовать для отражения атак в Черном море Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России идет разработка надводного ударного дрона с полезной нагрузкой до 10 килограммов, которую можно увеличить до 100. Он создается для борьбы с техникой НАТО и Украины в Черном море. Такой информацией поделился источник в оборонно-промышленном комплексе.

«При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать. Надводный дрон будет оснащен полезной нагрузкой до 10 кг. Масса полезной нагрузки может быть увеличена вплоть до 100 кг в зависимости от требований заказчика», — передает ТАСС информацию источника.

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Российский дрон будет гораздо дешевле западных аналогов, делится источник. При этом количество выпускаемых беспилотников будет в несколько раз выше, чем в странах НАТО. Дрон сможет поражать цели на расстоянии до 20 километров. Он спроектирован так, чтобы его невозможно было отследить по радару. Официальные испытания начнутся в феврале 2024 года.

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В России идет разработка надводного ударного дрона с полезной нагрузкой до 10 килограммов, которую можно увеличить до 100. Он создается для борьбы с техникой НАТО и Украины в Черном море. Такой информацией поделился источник в оборонно-промышленном комплексе. «При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать. Надводный дрон будет оснащен полезной нагрузкой до 10 кг. Масса полезной нагрузки может быть увеличена вплоть до 100 кг в зависимости от требований заказчика», — передает ТАСС информацию источника. Российский дрон будет гораздо дешевле западных аналогов, делится источник. При этом количество выпускаемых беспилотников будет в несколько раз выше, чем в странах НАТО. Дрон сможет поражать цели на расстоянии до 20 километров. Он спроектирован так, чтобы его невозможно было отследить по радару. Официальные испытания начнутся в феврале 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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