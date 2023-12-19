В России создают мощный дрон для борьбы с Украиной и НАТО на море

19 декабря 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

Дрон будет использовать для отражения атак в Черном море Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России идет разработка надводного ударного дрона с полезной нагрузкой до 10 килограммов, которую можно увеличить до 100. Он создается для борьбы с техникой НАТО и Украины в Черном море. Такой информацией поделился источник в оборонно-промышленном комплексе. «При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать. Надводный дрон будет оснащен полезной нагрузкой до 10 кг. Масса полезной нагрузки может быть увеличена вплоть до 100 кг в зависимости от требований заказчика», — передает ТАСС информацию источника. Новость по теме Какие беспилотники используют Россия и Украина в ходе СВО Российский дрон будет гораздо дешевле западных аналогов, делится источник. При этом количество выпускаемых беспилотников будет в несколько раз выше, чем в странах НАТО. Дрон сможет поражать цели на расстоянии до 20 километров. Он спроектирован так, чтобы его невозможно было отследить по радару. Официальные испытания начнутся в феврале 2024 года.

В России идет разработка надводного ударного дрона с полезной нагрузкой до 10 килограммов, которую можно увеличить до 100. Он создается для борьбы с техникой НАТО и Украины в Черном море. Такой информацией поделился источник в оборонно-промышленном комплексе. «При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать. Надводный дрон будет оснащен полезной нагрузкой до 10 кг. Масса полезной нагрузки может быть увеличена вплоть до 100 кг в зависимости от требований заказчика», — передает ТАСС информацию источника. Российский дрон будет гораздо дешевле западных аналогов, делится источник. При этом количество выпускаемых беспилотников будет в несколько раз выше, чем в странах НАТО. Дрон сможет поражать цели на расстоянии до 20 километров. Он спроектирован так, чтобы его невозможно было отследить по радару. Официальные испытания начнутся в феврале 2024 года.