«Коммерсант»: ФАС заставит регионы РФ изменить тарифы на электроэнергию

20 декабря 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

ФАС может заставить пересчитать тарифы на электроэнергию для юрлиц Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) может заставить некоторые регионы изменить стоимость электроэнергии на 2024 год. Это касается тех субъектов РФ, которые резко увеличили энерготарифы для бизнеса, но не ввели лимиты льготного потребления для населения. Если ФАС не отменит решения подобного рода, то отказ от дифференциации может стать массовым явлением, рассказал директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. «Дифференциация тарифа для населения — не самое комфортное решение для региона, но оно гораздо более приемлемо, чем бюджетная ответственность. Если ФАС не применит решительных мер по отмене решений подобного рода, то отказ от дифференциации рискует стать массовым явлением», говорит Сасим «Коммерсанту». Наибольшее возмущение вызвала Иркутская область. Тарифная служба Иркутской области увеличила одноставочные тарифы на передачу электроэнергии для юридических лиц во втором полугодии 2024 года сразу на 18,6%. В результате этого нагрузка на бизнес в Иркутской области сильно вырастет. Российское правительство предложило регинам перейти на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления. Если регион решится ввести такую практику, то он сможет превышать пределы перекрестного субсидирования.

Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) может заставить некоторые регионы изменить стоимость электроэнергии на 2024 год. Это касается тех субъектов РФ, которые резко увеличили энерготарифы для бизнеса, но не ввели лимиты льготного потребления для населения. Если ФАС не отменит решения подобного рода, то отказ от дифференциации может стать массовым явлением, рассказал директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. «Дифференциация тарифа для населения — не самое комфортное решение для региона, но оно гораздо более приемлемо, чем бюджетная ответственность. Если ФАС не применит решительных мер по отмене решений подобного рода, то отказ от дифференциации рискует стать массовым явлением», говорит Сасим «Коммерсанту». Наибольшее возмущение вызвала Иркутская область. Тарифная служба Иркутской области увеличила одноставочные тарифы на передачу электроэнергии для юридических лиц во втором полугодии 2024 года сразу на 18,6%. В результате этого нагрузка на бизнес в Иркутской области сильно вырастет. Российское правительство предложило регинам перейти на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления. Если регион решится ввести такую практику, то он сможет превышать пределы перекрестного субсидирования.