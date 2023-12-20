Байден не удивился, что Трамп цитирует Путина

20 декабря 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

На митинге сторонников Трамп донес мысль Путина, что демократия в США в опасности Фото: Official White House / Tia Dufour Президент США Дональд Трамп, процитировавший российского лидера Владимира Путина, никак не удивил действующего президента США Джо Байдена. Об этом заявили журналисты из пула президента. «Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные. Это неудивительно», — заявил Байден журналистам из своего пула, пишет РИА Новости. Он язвительно добавил, что между Москвой и Мар-а-Лаго в поместье Трампа много общего. Дональд Трамп процитировал Владимира Путина на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир следующим образом: «Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу». Оригинальная цитата Путина, с Восточного экономического форума, звучала следующим образом: «Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента».

Президент США Дональд Трамп, процитировавший российского лидера Владимира Путина, никак не удивил действующего президента США Джо Байдена. Об этом заявили журналисты из пула президента. «Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные. Это неудивительно», — заявил Байден журналистам из своего пула, пишет РИА Новости. Он язвительно добавил, что между Москвой и Мар-а-Лаго в поместье Трампа много общего. Дональд Трамп процитировал Владимира Путина на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир следующим образом: «Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу». Оригинальная цитата Путина, с Восточного экономического форума, звучала следующим образом: «Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента».