16 декабря 2023

Трамп словами Путина предупредил американцев, что демократия в США в опасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Джо Байден является угрозой демократии, заявил Дональд Трамп Фото:

Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя оппонентов в суде. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, приведя цитату российского президента Владимира Путина.

«Администрация Байдена готова нарушить Конституцию США ради победы. Джо Байден представляет собой угрозу демократии», — заявил Трамп во время выступления в Нью-Гэмпшире. Также он процитировал слова Путина о том, что события в США показывают «всю гнилостность политической системы в Америке, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Ранее Байден «попытался манипулировать республиканцами», пишет «Царьград». Он заявил, что не стал бы баллотироваться в президенты, если бы этого не сделал Дональд Трамп.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя оппонентов в суде. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, приведя цитату российского президента Владимира Путина. «Администрация Байдена готова нарушить Конституцию США ради победы. Джо Байден представляет собой угрозу демократии», — заявил Трамп во время выступления в Нью-Гэмпшире. Также он процитировал слова Путина о том, что события в США показывают «всю гнилостность политической системы в Америке, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии». Ранее Байден «попытался манипулировать республиканцами», пишет «Царьград». Он заявил, что не стал бы баллотироваться в президенты, если бы этого не сделал Дональд Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...