Трамп словами Путина предупредил американцев, что демократия в США в опасности

Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя оппонентов в суде. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, приведя цитату российского президента Владимира Путина.
«Администрация Байдена готова нарушить Конституцию США ради победы. Джо Байден представляет собой угрозу демократии», — заявил Трамп во время выступления в Нью-Гэмпшире. Также он процитировал слова Путина о том, что события в США показывают «всю гнилостность политической системы в Америке, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».
Ранее Байден «попытался манипулировать республиканцами», пишет «Царьград». Он заявил, что не стал бы баллотироваться в президенты, если бы этого не сделал Дональд Трамп.
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