Трамп словами Путина предупредил американцев, что демократия в США в опасности

17 декабря 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

Джо Байден является угрозой демократии, заявил Дональд Трамп Фото: Official White House / Andrea Hanks Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя оппонентов в суде. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, приведя цитату российского президента Владимира Путина. «Администрация Байдена готова нарушить Конституцию США ради победы. Джо Байден представляет собой угрозу демократии», — заявил Трамп во время выступления в Нью-Гэмпшире. Также он процитировал слова Путина о том, что события в США показывают «всю гнилостность политической системы в Америке, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии». Ранее Байден «попытался манипулировать республиканцами», пишет «Царьград». Он заявил, что не стал бы баллотироваться в президенты, если бы этого не сделал Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя оппонентов в суде. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, приведя цитату российского президента Владимира Путина. «Администрация Байдена готова нарушить Конституцию США ради победы. Джо Байден представляет собой угрозу демократии», — заявил Трамп во время выступления в Нью-Гэмпшире. Также он процитировал слова Путина о том, что события в США показывают «всю гнилостность политической системы в Америке, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии». Ранее Байден «попытался манипулировать республиканцами», пишет «Царьград». Он заявил, что не стал бы баллотироваться в президенты, если бы этого не сделал Дональд Трамп.