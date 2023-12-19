В Курганской области отца, избивавшего дочь ремнем, отправили в колонию

В Курганской области к колонии приговорили жителя Мокроусовского района, который систематически бил свою несовершеннолетнюю дочь. При этом мужчина использовал ремень, передает пресс-служба райсуда.
«Подсудимый <…> ненадлежащим образом воспитывал несовершеннолетнюю дочь и систематически причинял ей побои. Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребенка, мужчина бил четырнадцатилетнюю дочь ремнем. Суд приговорил его к двум года и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указано на сайте ведомства. В пользу потерпевшей также будет взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
Мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Приговор еще не вступил в законную силу.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.