В Курганской области отца, избивавшего дочь ремнем, отправили в колонию

20 декабря 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

Отец избивал несовершеннолетнюю дочь ремнем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области к колонии приговорили жителя Мокроусовского района, который систематически бил свою несовершеннолетнюю дочь. При этом мужчина использовал ремень, передает пресс-служба райсуда. «Подсудимый <…> ненадлежащим образом воспитывал несовершеннолетнюю дочь и систематически причинял ей побои. Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребенка, мужчина бил четырнадцатилетнюю дочь ремнем. Суд приговорил его к двум года и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указано на сайте ведомства. В пользу потерпевшей также будет взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Приговор еще не вступил в законную силу.

В Курганской области к колонии приговорили жителя Мокроусовского района, который систематически бил свою несовершеннолетнюю дочь. При этом мужчина использовал ремень, передает пресс-служба райсуда. «Подсудимый <…> ненадлежащим образом воспитывал несовершеннолетнюю дочь и систематически причинял ей побои. Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребенка, мужчина бил четырнадцатилетнюю дочь ремнем. Суд приговорил его к двум года и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указано на сайте ведомства. В пользу потерпевшей также будет взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Приговор еще не вступил в законную силу.