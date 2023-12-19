19 декабря 2023

В Курганской области отца, избивавшего дочь ремнем, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, ремень в руке
Отец избивал несовершеннолетнюю дочь ремнем Фото:

В Курганской области к колонии приговорили жителя Мокроусовского района, который систематически бил свою несовершеннолетнюю дочь. При этом мужчина использовал ремень, передает пресс-служба райсуда.

«Подсудимый <…> ненадлежащим образом воспитывал несовершеннолетнюю дочь и систематически причинял ей побои. Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребенка, мужчина бил четырнадцатилетнюю дочь ремнем. Суд приговорил его к двум года и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указано на сайте ведомства. В пользу потерпевшей также будет взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Приговор еще не вступил в законную силу.

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В Курганской области к колонии приговорили жителя Мокроусовского района, который систематически бил свою несовершеннолетнюю дочь. При этом мужчина использовал ремень, передает пресс-служба райсуда. «Подсудимый <…> ненадлежащим образом воспитывал несовершеннолетнюю дочь и систематически причинял ей побои. Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребенка, мужчина бил четырнадцатилетнюю дочь ремнем. Суд приговорил его к двум года и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указано на сайте ведомства. В пользу потерпевшей также будет взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Приговор еще не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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