Киргизия поменяла солнце на государственном флаге

20 декабря 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

На флаге Киргизии изменили волнообразные лучи на прямые Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во втором и третьем чтении депутаты парламента Киргизии проголосовали за частичное изменение рисунка национального флага республики. Теперь вместо волнообразных лучей на флаге размещены прямые лучи. Президент страны Садыр Жапаров предложил данную инициативу. «Может, пришло время пересмотреть облик нашего флага. Такая практика есть во многих странах мира», — заявил Жапаров на заседании республики. Трансляция проходила на YouTube . Он добавил, что ранее в обществе бытовало мнение о том, что флаг республики похож на подсолнух. На этом фоне страна не может встать с колен. Иногда даже приезжающие иностранные гости говорили о том, что наверняка в таком случае в республике растет много подсолнухов. Киргизский флаг представляет собой прямоугольное полотно красного цвета. На нем в центре изображена верхняя часть юрты (тундук). А от нее в разные стороны отходили волнообразные солнечные лучи желтого цвета в количестве 40 штук. Они обозначают объединение племен. После изменения флага лучи стали прямыми. Некоторые политологи из Киргизии считают, что идея об изменении рисунка на флаге может быть связана с отвлечением внимания населения от некоторых проблем. В частости, они базируются в социально-экономическом секторе.

Во втором и третьем чтении депутаты парламента Киргизии проголосовали за частичное изменение рисунка национального флага республики. Теперь вместо волнообразных лучей на флаге размещены прямые лучи. Президент страны Садыр Жапаров предложил данную инициативу. «Может, пришло время пересмотреть облик нашего флага. Такая практика есть во многих странах мира», — заявил Жапаров на заседании республики. Трансляция проходила на YouTube. Он добавил, что ранее в обществе бытовало мнение о том, что флаг республики похож на подсолнух. На этом фоне страна не может встать с колен. Иногда даже приезжающие иностранные гости говорили о том, что наверняка в таком случае в республике растет много подсолнухов. Киргизский флаг представляет собой прямоугольное полотно красного цвета. На нем в центре изображена верхняя часть юрты (тундук). А от нее в разные стороны отходили волнообразные солнечные лучи желтого цвета в количестве 40 штук. Они обозначают объединение племен. После изменения флага лучи стали прямыми. Некоторые политологи из Киргизии считают, что идея об изменении рисунка на флаге может быть связана с отвлечением внимания населения от некоторых проблем. В частости, они базируются в социально-экономическом секторе.