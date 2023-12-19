Женщина погибла до приезда скорой
В Лянторе (ХМАО) на улице Виктора Кингисеппа рядом с пятой школы внедорожник на большой скорости насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом URA.RU сообщили в ОМВД по Сургутскому району.
«По предварительным данным, водитель автомобиля BMW Х5 1984 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество пешеходу, в результате чего совершил наезд на него. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1962 года рождения скончался», — сообщили в полиции.
Женщина умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту случившегося началось расследование.
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