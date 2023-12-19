19 декабря 2023

В ХМАО водитель внедорожника насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, сугроб, машина скорой помощи, скорая помошь
Женщина погибла до приезда скорой Фото:

В Лянторе (ХМАО) на улице Виктора Кингисеппа рядом с пятой школы внедорожник на большой скорости насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом URA.RU сообщили в ОМВД по Сургутскому району.

«По предварительным данным, водитель автомобиля BMW Х5 1984 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество пешеходу, в результате чего совершил наезд на него. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1962 года рождения скончался», — сообщили в полиции.

Женщина умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту случившегося началось расследование.

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В Лянторе (ХМАО) на улице Виктора Кингисеппа рядом с пятой школы внедорожник на большой скорости насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом URA.RU сообщили в ОМВД по Сургутскому району. «По предварительным данным, водитель автомобиля BMW Х5 1984 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество пешеходу, в результате чего совершил наезд на него. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1962 года рождения скончался», — сообщили в полиции. Женщина умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту случившегося началось расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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