В ЯНАО осудили браконьера за незаконную ловлю рыбы

В Приуральском районе за незаконную ловлю рыбы браконьер отправится в тюрьму

20 декабря 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Житель села Аксарки незаконно выловил рыбу на сумму 232 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Приуральском районе (ЯНАО) браконьер нанес ущерб водным биологическим ресурсам в размере 232 тысячи рублей. О назначении наказания сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура Приуральского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя села Аксарка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а, б, в“ ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к ним). Суд назначил наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении. В сентябре 2022 года мужчина без специального разрешения отправился рыбачить на реку Обь, где выловил 32 особи вида «Чир». Суд обязал браконьера выплатить сумму ущерба государственному обвинителю. У преступника конфисковали моторную лодку, в которой складировалась рыба. Ранее URA.RU сообщило о незаконной торговле рыбой двух жителей Лабытнанги (ЯНАО). Материалы о торговле в промышленных масштабах были переданы в суд.

В Приуральском районе (ЯНАО) браконьер нанес ущерб водным биологическим ресурсам в размере 232 тысячи рублей. О назначении наказания сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура Приуральского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя села Аксарка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а, б, в“ ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к ним). Суд назначил наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении. В сентябре 2022 года мужчина без специального разрешения отправился рыбачить на реку Обь, где выловил 32 особи вида «Чир». Суд обязал браконьера выплатить сумму ущерба государственному обвинителю. У преступника конфисковали моторную лодку, в которой складировалась рыба. Ранее URA.RU сообщило о незаконной торговле рыбой двух жителей Лабытнанги (ЯНАО). Материалы о торговле в промышленных масштабах были переданы в суд.