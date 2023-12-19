19 декабря 2023

В ЯНАО осудили браконьера за незаконную ловлю рыбы

В Приуральском районе за незаконную ловлю рыбы браконьер отправится в тюрьму
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление на Верхнесысертском пруду. Свердловская область, рыба, сазан
Житель села Аксарки незаконно выловил рыбу на сумму 232 тысячи рублей Фото:

В Приуральском районе (ЯНАО) браконьер нанес ущерб водным биологическим ресурсам в размере 232 тысячи рублей. О назначении наказания сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратура Приуральского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя села Аксарка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а, б, в“ ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к ним). Суд назначил наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года мужчина без специального разрешения отправился рыбачить на реку Обь, где выловил 32 особи вида «Чир». Суд обязал браконьера выплатить сумму ущерба государственному обвинителю. У преступника конфисковали моторную лодку, в которой складировалась рыба.

Ранее URA.RU сообщило о незаконной торговле рыбой двух жителей Лабытнанги (ЯНАО). Материалы о торговле в промышленных масштабах были переданы в суд.

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В Приуральском районе (ЯНАО) браконьер нанес ущерб водным биологическим ресурсам в размере 232 тысячи рублей. О назначении наказания сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура Приуральского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя села Аксарка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а, б, в“ ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к ним). Суд назначил наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении. В сентябре 2022 года мужчина без специального разрешения отправился рыбачить на реку Обь, где выловил 32 особи вида «Чир». Суд обязал браконьера выплатить сумму ущерба государственному обвинителю. У преступника конфисковали моторную лодку, в которой складировалась рыба. Ранее URA.RU сообщило о незаконной торговле рыбой двух жителей Лабытнанги (ЯНАО). Материалы о торговле в промышленных масштабах были переданы в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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