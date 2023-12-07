В ЯНАО будут судить двоих жителей г. Лабытнанги, которые организовали незаконный канал поставки рыбы в регионы РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Мужчины были задержаны сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области весной этого года.
«Материалы уголовного дела переданы в суд. По ч. 4 ст. 171.1 УК РФ — производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что ямальцы поставляли немаркированную рыбную продукцию в регионы России. При этом, товар не проходил лабораторных исследований и не имел маркировки, предусмотренной законодательством РФ.
«В соответствии с требованиями ст. 3 ФЗ-29 „О качестве и безопасности пищевых продуктов“, запрещается обращение пищевых продуктов которые не имеют маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, предусмотренные законодательством РФ, либо в отношении которых не имеется таких сведений. Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий обеспечиваются, в том числе посредством маркировки», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
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