В ЯНАО будут судить браконьеров, пойманных тюменским РУ ФСБ. Фото

07 декабря 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Ямальцы торговали рыбой в промышленных масштабах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО будут судить двоих жителей г. Лабытнанги, которые организовали незаконный канал поставки рыбы в регионы РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Мужчины были задержаны сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области весной этого года. «Материалы уголовного дела переданы в суд. По ч. 4 ст. 171.1 УК РФ — производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что ямальцы поставляли немаркированную рыбную продукцию в регионы России. При этом, товар не проходил лабораторных исследований и не имел маркировки, предусмотренной законодательством РФ. «В соответствии с требованиями ст. 3 ФЗ-29 „О качестве и безопасности пищевых продуктов“, запрещается обращение пищевых продуктов которые не имеют маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, предусмотренные законодательством РФ, либо в отношении которых не имеется таких сведений. Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий обеспечиваются, в том числе посредством маркировки», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. У двоих жителей г. Лабытнанги было изъято 40 тонн рыбы на сумму 13 млн рублей Пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО будут судить двоих жителей г. Лабытнанги, которые организовали незаконный канал поставки рыбы в регионы РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Мужчины были задержаны сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области весной этого года. «Материалы уголовного дела переданы в суд. По ч. 4 ст. 171.1 УК РФ — производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что ямальцы поставляли немаркированную рыбную продукцию в регионы России. При этом, товар не проходил лабораторных исследований и не имел маркировки, предусмотренной законодательством РФ. «В соответствии с требованиями ст. 3 ФЗ-29 „О качестве и безопасности пищевых продуктов“, запрещается обращение пищевых продуктов которые не имеют маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, предусмотренные законодательством РФ, либо в отношении которых не имеется таких сведений. Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий обеспечиваются, в том числе посредством маркировки», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.