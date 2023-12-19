В Салехарде эвакуировали жильцов из горящего дома. Видео

В Салехарде один человек пострадал от пожара в жилом доме

20 декабря 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

В Салехарде загорелся жилой дом (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО В Салехарде (ЯНАО) загорелся деревянный жилой дом по улице Игарская, 52. Жильцы были эвакуированы, по предварительным данным, один человек получил травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В 10:45 20 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о загорании балкона по адресу Игарская, 52. На месте работают пожарные расчеты первой пожарной части. В 11:00 пожар был локализован, еще через 12 минут было ликвидировано открытое горение», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, один человек травмирован. Дом поврежден огнем на площади около ста квадратных метров. Жильцы эвакуированы, на месте развернуты пункты обогрева. Работы по полной ликвидации продолжаются, причины пожара выясняются.

В Салехарде (ЯНАО) загорелся деревянный жилой дом по улице Игарская, 52. Жильцы были эвакуированы, по предварительным данным, один человек получил травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В 10:45 20 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о загорании балкона по адресу Игарская, 52. На месте работают пожарные расчеты первой пожарной части. В 11:00 пожар был локализован, еще через 12 минут было ликвидировано открытое горение», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, один человек травмирован. Дом поврежден огнем на площади около ста квадратных метров. Жильцы эвакуированы, на месте развернуты пункты обогрева. Работы по полной ликвидации продолжаются, причины пожара выясняются.