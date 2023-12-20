В России подорожал салат «Оливье» с колбасой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таганай. Златоуст, салат, оливье, праздничный стол, еда
Цена на набор продуктов для Оливье выросла до 204,83 рубля Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

В этом году набор продуктов для Оливье подорожал в России в среднем на 8,7%. То есть до 205 рублей. Дороже всего приготовить этот салат с вареной колбасой получится на Чукотке. Там его стоимость достигает порядка 478 рублей. Об этом сообщают в Центре стратегических разработок (ЦСР).

«Самым недорогим оливье с колбасой можно назвать тот, что будут делать хозяйки в Республике Мордовия, — около 161 рубля, а самым дорогим — в Чукотском автономном округе, около 478 рублей», — передает РИА Новости информацию из ЦСР. Уточняется, что стоимость приведена на 800 грамм салата.

Отмечается, что цена набора продуктов для салата выросла на 8,7% на 800 грамм блюда. теперь она составляет 204,83 рубля. Из трех вариантов самым недорогим оказался вегетарианский Оливье. Это связано с тем, что в стране подорожали яйца. Вариант салата с грибами за год подорожал только на 5,6%. Что составляет 165,7 рубля.

Ранее сообщалось, что подорожавшие яйца можно заменить в Оливье на консервированную фасоль. Она похожа на них по структуре. Также можно добавить в салат грибы, передает телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В этом году набор продуктов для Оливье подорожал в России в среднем на 8,7%. То есть до 205 рублей. Дороже всего приготовить этот салат с вареной колбасой получится на Чукотке. Там его стоимость достигает порядка 478 рублей. Об этом сообщают в Центре стратегических разработок (ЦСР). «Самым недорогим оливье с колбасой можно назвать тот, что будут делать хозяйки в Республике Мордовия, — около 161 рубля, а самым дорогим — в Чукотском автономном округе, около 478 рублей», — передает РИА Новости информацию из ЦСР. Уточняется, что стоимость приведена на 800 грамм салата. Отмечается, что цена набора продуктов для салата выросла на 8,7% на 800 грамм блюда. теперь она составляет 204,83 рубля. Из трех вариантов самым недорогим оказался вегетарианский Оливье. Это связано с тем, что в стране подорожали яйца. Вариант салата с грибами за год подорожал только на 5,6%. Что составляет 165,7 рубля. Ранее сообщалось, что подорожавшие яйца можно заменить в Оливье на консервированную фасоль. Она похожа на них по структуре. Также можно добавить в салат грибы, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...