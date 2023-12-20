В России подорожал салат «Оливье» с колбасой

20 декабря 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Цена на набор продуктов для Оливье выросла до 204,83 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В этом году набор продуктов для Оливье подорожал в России в среднем на 8,7%. То есть до 205 рублей. Дороже всего приготовить этот салат с вареной колбасой получится на Чукотке. Там его стоимость достигает порядка 478 рублей. Об этом сообщают в Центре стратегических разработок (ЦСР). «Самым недорогим оливье с колбасой можно назвать тот, что будут делать хозяйки в Республике Мордовия, — около 161 рубля, а самым дорогим — в Чукотском автономном округе, около 478 рублей», — передает РИА Новости информацию из ЦСР. Уточняется, что стоимость приведена на 800 грамм салата. Отмечается, что цена набора продуктов для салата выросла на 8,7% на 800 грамм блюда. теперь она составляет 204,83 рубля. Из трех вариантов самым недорогим оказался вегетарианский Оливье. Это связано с тем, что в стране подорожали яйца. Вариант салата с грибами за год подорожал только на 5,6%. Что составляет 165,7 рубля. Ранее сообщалось, что подорожавшие яйца можно заменить в Оливье на консервированную фасоль. Она похожа на них по структуре. Также можно добавить в салат грибы, передает телеканал 360.

В этом году набор продуктов для Оливье подорожал в России в среднем на 8,7%. То есть до 205 рублей. Дороже всего приготовить этот салат с вареной колбасой получится на Чукотке. Там его стоимость достигает порядка 478 рублей. Об этом сообщают в Центре стратегических разработок (ЦСР). «Самым недорогим оливье с колбасой можно назвать тот, что будут делать хозяйки в Республике Мордовия, — около 161 рубля, а самым дорогим — в Чукотском автономном округе, около 478 рублей», — передает РИА Новости информацию из ЦСР. Уточняется, что стоимость приведена на 800 грамм салата. Отмечается, что цена набора продуктов для салата выросла на 8,7% на 800 грамм блюда. теперь она составляет 204,83 рубля. Из трех вариантов самым недорогим оказался вегетарианский Оливье. Это связано с тем, что в стране подорожали яйца. Вариант салата с грибами за год подорожал только на 5,6%. Что составляет 165,7 рубля. Ранее сообщалось, что подорожавшие яйца можно заменить в Оливье на консервированную фасоль. Она похожа на них по структуре. Также можно добавить в салат грибы, передает телеканал 360.