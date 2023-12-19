В правительстве РФ обсуждают строительство железной дороги до Сабетты

Железнодорожная магистраль до морских портов ЯНАО обойдется в 50 млрд рублей

Проект строительства железной дороги до портов Ямала перспективен, но крайне дорог Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пока маршрут проекта Северо-Сибирской железнодорожной магистрали не определен, но выход к арктическому побережью, к порту Сабетта, не исключен. Другой вариант доведения ветки магистрали до порта Ямбург менее перспективен, сообщает «Коммерсант».

«Вопрос о северной конечной точке будущего Севсиба также прорабатывается в контексте выхода на Севморпуть (СМП). Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что в качестве конечной точки Севсиба рассматривается порт Сабетта», — комментирует газета.

Строительство железнодорожной магистрали до порта Ямбург потребует меньше усилий и вложений, потому как он ближе. «Но этот порт обладает небольшими глубинами, тогда как в Сабетте, которая чуть дальше, «глубина уже портовая — 20 м, позволяет брать большие суда», — приводит издание слова Сергея Цивилева.

Северо-Сибирская международная магистраль, южная точка которой — китайский Синьцзян-Уйгурский автономный район, обойдется примерно в 25 трлн рублей. С учетом прокладки тоннелей и строительства других сооружений стоимость объекта может вырасти вдвое. Найдутся ли такие средства в федеральном бюджете, пока не ясно.

Доклад о Севсибе в правительстве РФ планируют подготовить к марту 2024 года. Он будет прорабатываться по поручению президента совместно с властями Кузбасса, РАН и ОАО «РЖД».

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин включил строительство Северного широтного хода (СШХ) и создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали в план ближайшего десятилетия. Об этом он сообщил на IV Железнодорожном съезде.