Путин заявил о планах по строительству СШХ в ЯНАО

15 декабря 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

СШХ — ключевой элемент транспортного меридиана с Севера на Юг Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент РФ Владимир Путин включил строительство Северного широтного хода (СШХ) и создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали в план ближайшего десятилетия. Об этом он сообщил на IV Железнодорожном съезде. «Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через Урал и Сибирь. Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу, на территории Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края. Это строительство Северного широтного хода с перспективным выходом к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края, а также создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — от Ханты-Мансийского автономного округа до ее стыковки с Транссибом и БАМом», — сказал он. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил президенту, что регион готов приступить к практической реализации проекта СШХ. Глава округа отметил, что основные элементы проекта получили положительное заключение Главгосэкспертизы.

Президент РФ Владимир Путин включил строительство Северного широтного хода (СШХ) и создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали в план ближайшего десятилетия. Об этом он сообщил на IV Железнодорожном съезде. «Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через Урал и Сибирь. Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу, на территории Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края. Это строительство Северного широтного хода с перспективным выходом к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края, а также создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — от Ханты-Мансийского автономного округа до ее стыковки с Транссибом и БАМом», — сказал он. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил президенту, что регион готов приступить к практической реализации проекта СШХ. Глава округа отметил, что основные элементы проекта получили положительное заключение Главгосэкспертизы.