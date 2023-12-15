Путин заявил о планах по строительству СШХ в ЯНАО

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
СШХ — ключевой элемент транспортного меридиана с Севера на Юг Фото:

Президент РФ Владимир Путин включил строительство Северного широтного хода (СШХ) и создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали в план ближайшего десятилетия. Об этом он сообщил на IV Железнодорожном съезде.

«Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через Урал и Сибирь. Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу, на территории Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края. Это строительство Северного широтного хода с перспективным выходом к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края, а также создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — от Ханты-Мансийского автономного округа до ее стыковки с Транссибом и БАМом», — сказал он.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил президенту, что регион готов приступить к практической реализации проекта СШХ. Глава округа отметил, что основные элементы проекта получили положительное заключение Главгосэкспертизы.

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Президент РФ Владимир Путин включил строительство Северного широтного хода (СШХ) и создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали в план ближайшего десятилетия. Об этом он сообщил на IV Железнодорожном съезде. «Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через Урал и Сибирь. Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу, на территории Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края. Это строительство Северного широтного хода с перспективным выходом к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края, а также создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — от Ханты-Мансийского автономного округа до ее стыковки с Транссибом и БАМом», — сказал он. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил президенту, что регион готов приступить к практической реализации проекта СШХ. Глава округа отметил, что основные элементы проекта получили положительное заключение Главгосэкспертизы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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