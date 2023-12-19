Долги свердловчан за услуги ЖКХ выросли на 3 млн за год

Задолженность жителей Свердловской области за коммунальные услуги на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей. Для сравнения, в конце 2022 года она была на уровне 19,8 млрд. Это следует из данных Свердловскстата.
«На конец сентября 2023 года дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг, с учетом задолженности за предыдущие годы, сформировалась на уровне 20,1 млрд рублей, в том числе безнадежная задолженность — 1,0 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В Свердловской области со второй половины 2024 года планируется поднять стоимость коммунальных услуг. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.