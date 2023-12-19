Общество ЖКХ и Городская среда Долги свердловчан за услуги ЖКХ выросли на 3 млн за год 20 декабря 2023 в 13:24 Размер текста - 17 + Общая сумма долга за услуги ЖКХ у свердловчан — 20,1 млрд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Задолженность жителей Свердловской области за коммунальные услуги на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей. Для сравнения, в конце 2022 года она была на уровне 19,8 млрд. Это следует из данных Свердловскстата. «На конец сентября 2023 года дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг, с учетом задолженности за предыдущие годы, сформировалась на уровне 20,1 млрд рублей, в том числе безнадежная задолженность — 1,0 млрд рублей», — говорится в сообщении. В Свердловской области со второй половины 2024 года планируется поднять стоимость коммунальных услуг. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Задолженность жителей Свердловской области за коммунальные услуги на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей. Для сравнения, в конце 2022 года она была на уровне 19,8 млрд. Это следует из данных Свердловскстата. «На конец сентября 2023 года дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг, с учетом задолженности за предыдущие годы, сформировалась на уровне 20,1 млрд рублей, в том числе безнадежная задолженность — 1,0 млрд рублей», — говорится в сообщении. В Свердловской области со второй половины 2024 года планируется поднять стоимость коммунальных услуг. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям