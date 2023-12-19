19 декабря 2023

Долги свердловчан за услуги ЖКХ выросли на 3 млн за год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, пенсионерка, жкх, электричество, электроэнергия, показания счетчика, счет за жкх, счетчик, коммуналка, счет за коммуналку, коммунальные платежи
Общая сумма долга за услуги ЖКХ у свердловчан — 20,1 млрд Фото:

Задолженность жителей Свердловской области за коммунальные услуги на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей. Для сравнения, в конце 2022 года она была на уровне 19,8 млрд. Это следует из данных Свердловскстата.

«На конец сентября 2023 года дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг, с учетом задолженности за предыдущие годы, сформировалась на уровне 20,1 млрд рублей, в том числе безнадежная задолженность — 1,0 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В Свердловской области со второй половины 2024 года планируется поднять стоимость коммунальных услуг. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задолженность жителей Свердловской области за коммунальные услуги на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей. Для сравнения, в конце 2022 года она была на уровне 19,8 млрд. Это следует из данных Свердловскстата. «На конец сентября 2023 года дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг, с учетом задолженности за предыдущие годы, сформировалась на уровне 20,1 млрд рублей, в том числе безнадежная задолженность — 1,0 млрд рублей», — говорится в сообщении. В Свердловской области со второй половины 2024 года планируется поднять стоимость коммунальных услуг. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...