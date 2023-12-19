19 декабря 2023

На тюменской трассе в ДТП с автобусом пострадали пять человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Известно, что автобус перевозил работников одного их предприятий Фото:

На трассе Тюмень — Омск пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тюменской области.

«Пять человек ранены в ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Тюмень-Омск. Opel Astra и автобус „ПАЗ“ столкнулись сегодня утром на 219-м километре трассы Тюмень-Омск в Голышмановском городском округе. Предварительно, 27-летняя водитель на „Опеле“ выехала на встречную полосу», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Автобус отбросило в кювет. Известно, что транспорт перевозил работников одного их предприятий. В результате ДТП пострадали трое пассажиров и водители автомобилей.

Фото:

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На трассе Тюмень — Омск пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тюменской области. «Пять человек ранены в ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Тюмень-Омск. Opel Astra и автобус „ПАЗ“ столкнулись сегодня утром на 219-м километре трассы Тюмень-Омск в Голышмановском городском округе. Предварительно, 27-летняя водитель на „Опеле“ выехала на встречную полосу», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. Автобус отбросило в кювет. Известно, что транспорт перевозил работников одного их предприятий. В результате ДТП пострадали трое пассажиров и водители автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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