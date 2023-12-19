На трассе Тюмень — Омск пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тюменской области.
«Пять человек ранены в ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Тюмень-Омск. Opel Astra и автобус „ПАЗ“ столкнулись сегодня утром на 219-м километре трассы Тюмень-Омск в Голышмановском городском округе. Предварительно, 27-летняя водитель на „Опеле“ выехала на встречную полосу», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Автобус отбросило в кювет. Известно, что транспорт перевозил работников одного их предприятий. В результате ДТП пострадали трое пассажиров и водители автомобилей.
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