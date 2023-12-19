19 декабря 2023

Эксперты назвали самые выносливые иномарки в Челябинской области

Самыми выносливыми авто в Челябинской области стали Nissan, Honda и Chevrolet
© Служба новостей «URA.RU»
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Меньше всего в ремонтах нуждаются автомобили немецких, японских и американских марок Фото:

В Челябинской области определились со списком самых беспроблемных автомобилей. Согласно исследованию «Автотеки», ими стали Nissan Note, Honda CR-V и Chevrolet Cruze.

«В рамках исследования были рассмотрены марки и модели машин в России стоимостью выше 750 тысяч рублей и не старше 10 лет. Тройку лидеров в Челябинской области заняли Nissan Note, Honda CR-V и Chevrolet Cruze», — говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что меньше всего своим хозяевам доставляют проблем автомобили японских, американских и немецких марок. Однако перед покупкой они советуют водителям проверять всю информацию об автомобиле.

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В Челябинской области определились со списком самых беспроблемных автомобилей. Согласно исследованию «Автотеки», ими стали Nissan Note, Honda CR-V и Chevrolet Cruze. «В рамках исследования были рассмотрены марки и модели машин в России стоимостью выше 750 тысяч рублей и не старше 10 лет. Тройку лидеров в Челябинской области заняли Nissan Note, Honda CR-V и Chevrolet Cruze», — говорится в исследовании. Эксперты отмечают, что меньше всего своим хозяевам доставляют проблем автомобили японских, американских и немецких марок. Однако перед покупкой они советуют водителям проверять всю информацию об автомобиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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