Эксперты назвали самые выносливые иномарки в Челябинской области

Меньше всего в ремонтах нуждаются автомобили немецких, японских и американских марок
В Челябинской области определились со списком самых беспроблемных автомобилей. Согласно исследованию «Автотеки», ими стали Nissan Note, Honda CR-V и Chevrolet Cruze.
«В рамках исследования были рассмотрены марки и модели машин в России стоимостью выше 750 тысяч рублей и не старше 10 лет. Тройку лидеров в Челябинской области заняли Nissan Note, Honda CR-V и Chevrolet Cruze», — говорится в исследовании.
Эксперты отмечают, что меньше всего своим хозяевам доставляют проблем автомобили японских, американских и немецких марок. Однако перед покупкой они советуют водителям проверять всю информацию об автомобиле.
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