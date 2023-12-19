Махонин рассказал, с какими пермскими мэрами простится в следующем году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в 2024 году краевые власти будут прощаться с мэрами, которые уже сами хотят уйти и от которых устали жители. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами.
«Губернатор отметил, что многие главы и сами жалуются, что не справляются с работой. Они хотят уйти по собственному желанию. Будем с почетом провожать тех, кто заслужил», — передает корреспондент URA.RU.
В целом оценивать работу глав власти будут с позиции двух критериев: выполнения комплексных планов развития муниципалитетов и рейтинга мэра. Говорить о конкретных кадровых решениях пока преждевременно, сказал губернатор.
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