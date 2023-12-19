Махонин рассказал, с какими пермскими мэрами простится в следующем году

Пермские власти в 2024 году попрощаются с мэрами, которые сами хотят уйти

20 декабря 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Махонин заявил, что попрощается с мэрами, которые сами захотят уйти Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в 2024 году краевые власти будут прощаться с мэрами, которые уже сами хотят уйти и от которых устали жители. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами. «Губернатор отметил, что многие главы и сами жалуются, что не справляются с работой. Они хотят уйти по собственному желанию. Будем с почетом провожать тех, кто заслужил», — передает корреспондент URA.RU. В целом оценивать работу глав власти будут с позиции двух критериев: выполнения комплексных планов развития муниципалитетов и рейтинга мэра. Говорить о конкретных кадровых решениях пока преждевременно, сказал губернатор.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в 2024 году краевые власти будут прощаться с мэрами, которые уже сами хотят уйти и от которых устали жители. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами. «Губернатор отметил, что многие главы и сами жалуются, что не справляются с работой. Они хотят уйти по собственному желанию. Будем с почетом провожать тех, кто заслужил», — передает корреспондент URA.RU. В целом оценивать работу глав власти будут с позиции двух критериев: выполнения комплексных планов развития муниципалитетов и рейтинга мэра. Говорить о конкретных кадровых решениях пока преждевременно, сказал губернатор.