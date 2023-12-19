19 декабря 2023

Махонин рассказал, с какими пермскими мэрами простится в следующем году

Пермские власти в 2024 году попрощаются с мэрами, которые сами хотят уйти
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дня Пермского края на выставке "Россия" ВДНХ, презентация региона с участием губернатора. Москва, махонин дмитрий
Махонин заявил, что попрощается с мэрами, которые сами захотят уйти Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в 2024 году краевые власти будут прощаться с мэрами, которые уже сами хотят уйти и от которых устали жители. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами.

«Губернатор отметил, что многие главы и сами жалуются, что не справляются с работой. Они хотят уйти по собственному желанию. Будем с почетом провожать тех, кто заслужил», — передает корреспондент URA.RU.

В целом оценивать работу глав власти будут с позиции двух критериев: выполнения комплексных планов развития муниципалитетов и рейтинга мэра. Говорить о конкретных кадровых решениях пока преждевременно, сказал губернатор.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в 2024 году краевые власти будут прощаться с мэрами, которые уже сами хотят уйти и от которых устали жители. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами. «Губернатор отметил, что многие главы и сами жалуются, что не справляются с работой. Они хотят уйти по собственному желанию. Будем с почетом провожать тех, кто заслужил», — передает корреспондент URA.RU. В целом оценивать работу глав власти будут с позиции двух критериев: выполнения комплексных планов развития муниципалитетов и рейтинга мэра. Говорить о конкретных кадровых решениях пока преждевременно, сказал губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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