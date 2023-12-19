Бастрыкин занялся проблемами жителей тюменского ЖК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам жителей тюменского ЖК «Колумб». Его жильцы недовольны холодом в квартирах, систематическими затоплениями и сообщают об опасности, которой подвергаются дети. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в ЖК „Колумб“ в Тюмени. Дома введены в эксплуатацию с 2021 по 2023 годы, при этом зимой в квартирах не соблюдается температурный режим из-за некачественных работ по установке и утеплению оконных проемов, их остеклению, а также ненадлежащего функционирования частной котельной», — говорится в сообщении силового ведомства.
Также тюменцы обратили внимание главы СК РФ на то, что в доме систематически происходят коммунальные аварии, из-за которых топит квартиры и подъезды. Кроме того, на территории жилого комплекса линия электропередач располагается возле частного детсада, что угрожает здоровью детей.
«Организация-застройщик и управляющая компания жалобы жильцов игнорируют, мер к разрешению проблем не принимают. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести процессуальную проверку и представить доклад», — сообщает СК РФ.
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