На границе Челябинской области и Казахстана задержали контрабандистов. Видео

20 декабря 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Полицейские изъяли из незаконного оборота сильнодействующий препарат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские полицейские задержали группу контрабандистов на границе Челябинской области и Казахстана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, группа пыталась ввезти в страну сибутрамин (производное от амфетамина — прим. URA.RU), который содержался в таблетках для похудения. «Пресечена противоправная деятельность мужчины и женщины — уроженцев ближнего зарубежья, которые ныне являются гражданами РФ. Они подозреваются в контрабанде и сбыте в крупном размере препаратов для похудения, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В областном главке отметили, что продукцию пара пыталась провести через пункт пропуска «Бугристое». После задержания у них изъяли 37 упаковок таблеток для похудения с сибутрамином. Предварительно, они распространяли вещество через курьеров и почту. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 234 УК РФ. Проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление всего круга лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Челябинские полицейские задержали группу контрабандистов на границе Челябинской области и Казахстана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, группа пыталась ввезти в страну сибутрамин (производное от амфетамина — прим. URA.RU), который содержался в таблетках для похудения. «Пресечена противоправная деятельность мужчины и женщины — уроженцев ближнего зарубежья, которые ныне являются гражданами РФ. Они подозреваются в контрабанде и сбыте в крупном размере препаратов для похудения, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В областном главке отметили, что продукцию пара пыталась провести через пункт пропуска «Бугристое». После задержания у них изъяли 37 упаковок таблеток для похудения с сибутрамином. Предварительно, они распространяли вещество через курьеров и почту. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 234 УК РФ. Проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление всего круга лиц, причастных к совершению данных преступлений.