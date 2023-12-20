Челябинские полицейские задержали группу контрабандистов на границе Челябинской области и Казахстана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, группа пыталась ввезти в страну сибутрамин (производное от амфетамина — прим. URA.RU), который содержался в таблетках для похудения.
«Пресечена противоправная деятельность мужчины и женщины — уроженцев ближнего зарубежья, которые ныне являются гражданами РФ. Они подозреваются в контрабанде и сбыте в крупном размере препаратов для похудения, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В областном главке отметили, что продукцию пара пыталась провести через пункт пропуска «Бугристое». После задержания у них изъяли 37 упаковок таблеток для похудения с сибутрамином. Предварительно, они распространяли вещество через курьеров и почту. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 234 УК РФ. Проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление всего круга лиц, причастных к совершению данных преступлений.
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