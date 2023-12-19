19 декабря 2023

В ЯНАО первый военнослужащий получил звание «Герой России»

Путин вручил медаль «Золотая звезда» военнослужащему из ЯНАО Евгению Супакову
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение Звезды Героя России в полпредстве. Екатеринбург, награда, герой россии, герой российской федерации, звезда героя россии, медаль золотая звезда
Евгений Супаков из Тазовского района стал героем Российской Федерации Фото:

Военнослужащий из Тазовского (ЯНАО) Евгений Супаков, первым из ямальских военнослужащих, удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая звезда» он получил из рук президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

«Сержант Евгений Супаков из Тазовского получил медаль „Золотая Звезда“ Героя России из рук Владимира Путина. Он награжден за доблестное выполнение боевых задач», — сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества».

Евгений был призван на срочную службу в 2016 году, а после ее прохождения, продолжил военную службу на контрактной основе. Он проходит службу в рядах воздушно-десантных войск.

Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» ямальцу Евгению Супакову
Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» ямальцу Евгению Супакову
Фото:

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Военнослужащий из Тазовского (ЯНАО) Евгений Супаков, первым из ямальских военнослужащих, удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая звезда» он получил из рук президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества». «Сержант Евгений Супаков из Тазовского получил медаль „Золотая Звезда“ Героя России из рук Владимира Путина. Он награжден за доблестное выполнение боевых задач», — сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества». Евгений был призван на срочную службу в 2016 году, а после ее прохождения, продолжил военную службу на контрактной основе. Он проходит службу в рядах воздушно-десантных войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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