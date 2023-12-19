В ЯНАО первый военнослужащий получил звание «Герой России»

Евгений Супаков из Тазовского района стал героем Российской Федерации
Военнослужащий из Тазовского (ЯНАО) Евгений Супаков, первым из ямальских военнослужащих, удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая звезда» он получил из рук президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».
«Сержант Евгений Супаков из Тазовского получил медаль „Золотая Звезда“ Героя России из рук Владимира Путина. Он награжден за доблестное выполнение боевых задач», — сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества».
Евгений был призван на срочную службу в 2016 году, а после ее прохождения, продолжил военную службу на контрактной основе. Он проходит службу в рядах воздушно-десантных войск.
Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» ямальцу Евгению Супакову
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