В ЯНАО первый военнослужащий получил звание «Герой России»

Путин вручил медаль «Золотая звезда» военнослужащему из ЯНАО Евгению Супакову

20 декабря 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Евгений Супаков из Тазовского района стал героем Российской Федерации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военнослужащий из Тазовского (ЯНАО) Евгений Супаков, первым из ямальских военнослужащих, удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая звезда» он получил из рук президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества». «Сержант Евгений Супаков из Тазовского получил медаль „Золотая Звезда“ Героя России из рук Владимира Путина. Он награжден за доблестное выполнение боевых задач», — сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества». Евгений был призван на срочную службу в 2016 году, а после ее прохождения, продолжил военную службу на контрактной основе. Он проходит службу в рядах воздушно-десантных войск. Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» ямальцу Евгению Супакову Фото: telegram-канал фонда «Защитники Отечества» — https://t.me/c/1616872544/25468

Военнослужащий из Тазовского (ЯНАО) Евгений Супаков, первым из ямальских военнослужащих, удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая звезда» он получил из рук президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества». «Сержант Евгений Супаков из Тазовского получил медаль „Золотая Звезда“ Героя России из рук Владимира Путина. Он награжден за доблестное выполнение боевых задач», — сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества». Евгений был призван на срочную службу в 2016 году, а после ее прохождения, продолжил военную службу на контрактной основе. Он проходит службу в рядах воздушно-десантных войск.